單厚之：柯粉流向難估　藍綠都不想柯崩盤

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨2024候選人柯文哲選戰最後可能喊出支持其他陣營嗎？媒體評論員單厚之接受中評社訪問表示，這是韓國總統選舉“安哲秀”效應，但柯文哲喊出支持誰，支持者不見得叫得動，柯雖對選舉會有影響，但支持者流向哪？柯也不知道，現在看起來藍綠也放棄搶柯支持者，避免柯崩盤選票流向不明，不知道對誰有利，反而讓選舉增添變數。



他也說，今年會有特殊狀況，棄保是一個仇恨動員，但是柯文哲把自己搞成藍綠陣營都討厭，過去藍軍分裂，可能棄保就是藍軍裡面做選擇，但柯支持者形象模糊，是什麼組成不清楚，大家都不用期待棄保，因為棄保狀況不明顯。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



根據《美麗島電子報》12月民調顯示，如果投票當天覺得賴清德與侯友宜都有可能當選，請問會投給誰，賴清德拿到41.6%、侯友宜拿到41.1%、柯文哲剩下6.2%；若投票前幾天，柯公開表態支持投給賴清德，則賴獲得40.0%，侯友宜獲得37.9%，柯則有6.5%；若投票前幾天，柯公開表態支持投給侯友宜，則賴獲得38.2%，侯友宜獲得40.7%，柯則有6.4%。



根據《美麗島電子報》的民調來看，若柯文哲最後喊出支持誰，會對選舉最後結果發揮作用嗎？

