周偉航：藍綠恐差不到50萬票　最後靠棄保

時代力量決策委員、時事評論員“人渣文本”周偉航。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）針對2024大選，時代力量決策委員、時事評論員“人渣文本”周偉航接受中評社訪問表示，在全市話民調的情況下，民進黨賴清德在大多數民調領先，鎖在35%，但領先幅度沒有很大，中國國民黨侯友宜約32%，藍綠相差約30萬到50萬票，最後還是得靠棄保。柯陣營現在就是努力不被邊緣化，造勢對凝聚基本盤有助益，但要外擴中間選票，比較困難。



周偉航說，現在檯面上討論熱烈的老家違建、農地違法使用、凱旋苑租金等議題，恐怕都不是最後的震撼彈，若民調封關(元月13日投票的前10天)後有相關爆料操作，可能會影響2%到3%的投票取向，在賴清德與侯友宜現在差距拉不開超過5%的情況下，2024大選結果恐怕還是會存在懸念。



周偉航是輔仁大學哲學博士，1998年曾在馬英九台北市長競選總部任職馬隨行秘書，2000年以後長期擔任選舉幕僚、政治幕僚。筆名為“人渣文本”，2013年曾發表“大學生不要當的10種人”一文而聲名大噪，FB社團“特急件小周的人渣文本”有12萬名追蹤者。曾任輔仁大學哲學系兼任助理教授，現為時代力量決策委員。



周偉航接受中評社訪問表示，2024大選賴清德在絕大多數的民調中領先，但領先幅度並沒有很大，他曾向國民黨的人詢問，藍綠之間大概相差30萬至50萬票，且普遍認為靠自己勝出的機會不高，最終還是得看柯粉願不願意棄保，因此藍營也不太想去得罪柯文哲，陷入戰術混亂的狀態。



周偉航說，柯陣營現在就是盡量讓自己不要被邊緣化、宣告出局，所以這幾個禮拜拚命地舉辦造勢活動，然後灌輸支持者不要相信民調的概念，有點類似2020年韓國瑜蓋牌的味道，所以整個大選形式確實比較詭譎。但柯陣營離前二名的藍綠應該沒有那麼遠，沒有像4年前的韓差到近一倍的態勢，所以柯陣營的說法還是相對有說服力。



周偉航認為，現階段確實是在鞏固民眾黨的選票，但最後恐怕還是會面臨滿強大的棄保壓力，就看柯文哲最後會否強調棄大選、保民眾黨的政黨票，把不分區“立委”的席次再往上衝。

