單厚之：韓不能對侯若即若離　要態度擺出來

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）各方民調觀察目前民進黨“賴蕭配”仍領先國民黨“侯康配”，媒體評論員單厚之接受中評社訪問表示，侯友宜南部得票若能與去年縣市長選舉一樣，縮小與賴清德差距，或中部力拼贏過賴，只要有一個成立，“侯康配”就有機會可以超過“賴蕭配”。但目前侯陣營動力不夠，仍要積極催票，把藍軍的支持者盡可能拉出來投票，只要能拉出越多的藍軍支持者化身行動投票，“侯康配”還是會有超越“賴蕭配”到機會。



單厚之也分析，最近韓國瑜被認為力挺侯友宜似乎不夠力，因為韓不想得罪柯文哲，輔選的能量不夠，韓粉還喊出支持韓國瑜，票投民眾黨，但這主要是有些韓粉直播主需要流量，柯文哲有流量，侯友宜並沒有。但只要韓國瑜之後強調力挺侯，韓粉支持度就能拉回來。韓國瑜過去一段時間只有助選“立委”，未來可以多和侯友宜同台。現在連王金平、馬英九都回來挺侯，韓國瑜不能對侯若即若離，要把強力拉抬侯的態度擺出來。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



根據《美麗島電子報》12月民調進行假設情況推演，提出了“2024‘立委’選舉，民眾投票意向”，結果顯示，在“投區域“立委”的部分中，有32.6%的民眾選擇民進黨，有31.7%的民眾選擇國民黨，有8.1%的民眾選擇民眾黨；至於在“投政黨票”的部分中，有30.9%的民眾選擇民進黨，有33.8%的民眾選擇國民黨，有13.8%的民眾選擇民眾黨。



單厚之表示，國民黨目前“立委”選情看起來不錯、士氣非常好，原本認為不會贏的區域，現在都認為有機會贏，像是新北市的中和選區張智倫、板橋選區葉元之、土城等選區林金結以及汐止等選區廖先翔，之前評估還差一點，但現在國民黨認為有機會贏。甚至桃園市還喊出全壘打，國民黨也在喊單獨過半。



他指出，明年“國會”確定三黨不過半，國民黨與民進黨誰選得比較好則還不一定，但國民黨喊過半，雖有一定難度，但主要是國民黨這次在台北、桃園、台中等選區，提名不少年輕人，這些選區侯友宜的年輕人選票也不會差太多，有連動拉抬的效果。這次選舉氛圍是希望政黨輪替，國民黨基本盤並不差。