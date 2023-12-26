“兩岸中醫藥產業發展論壇”在清華大學舉行

活動現場 中評社北京12月26日電／12月25日，“兩岸中醫藥產業發展論壇”在清華大學開幕。清華大學兩岸發展研究院院長、清華大學原校長、中國科學院院士顧秉林，國家食品藥品監督管理局原副局長張文周出席論壇並致辭，台灣中醫藥學會理事長林文泉發表視頻致辭。



本次論壇由北京市人民政府台灣事務辦公室作為指導單位，由清華大學兩岸發展研究院、清華大學萬科公共衛生與健康學院、清華大學健康中國研究院、中國醫藥新聞信息協會，湖北省利川市人民政府共同主辦，來自兩岸的150餘位專家、學者和企業家代表參會，為促進兩岸醫藥產業守正創新，融合發展建言獻策。



顧秉林在致辭中表示，中醫藥是兩岸同胞的共同財富，傳承岐黃精神，弘揚中醫藥文化是我們義不容辭的責任。本次論壇的主題為“聚力創新，融合發展”，正是期許兩岸同胞能齊心協心，共同守護、傳承、挖掘中醫藥這份寶貴的文化遺產，讓它的獨特價值在現代社會中繼續發揚光大。



張文周在致辭中說：在兩岸，中醫藥都有著廣泛的應用和深厚的群眾基礎。希望通過本次論壇，兩岸攜手探索出一條符合時代需求的中醫藥發展之路，把中醫藥做大做強，造福全世界。



林文泉通過在視頻致辭中向論壇的召開表示祝賀，他說兩岸文化同根同源，中醫藥更是一脈相承。今年《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》的出台，極大鼓舞台灣中醫人才到福建交流意願，希望在福建省先行先試的基礎上將來能擴大到更多省份。



在主旨演講環節，清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長、清華大學健康中國研究院院長梁萬年，國家中醫藥管理局原副司長、國家中醫藥博物館館長楊榮臣分別發表題為“凸顯中醫特色的評價體系促進中醫藥產業發展”和“中醫藥傳承創新發展”的演講。



在主題演講環節，台灣輔仁大學醫學院講座教授，高雄醫學大學前副校長陳宜民，清華大學藥學院教授、中藥研究院院長尹航分別就“如何運用基因醫學及精準醫療發展中醫藥”、“新技術賦能中醫藥產業升級”議題發表演講。

在開幕式上，利川市人民政府介紹了當地中醫藥產業鏈發展及兩岸合作情況，並舉行“數字藥源”平台發布儀式。



本次論壇為期一天半，除主論壇外，還將舉行“中藥產業創新與發展研討會”、“中醫藥特色技術與醫養結合發展研討會”，兩岸專家將就中醫藥技術創新、人才培養、臨床應用、標準制訂、產業合作等議題進行深入討論。清華大學兩岸發展研究院院辦公室主任張征征，清華大學萬科公共衛生與健康學院卓越訪問教授國家衛健委藥物與衛生技術綜合評估中心研究員趙琨，原國家中醫藥管理局對台港澳中醫藥交流合作中心處長廖寧分別主持會議。



