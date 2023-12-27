賴清德若勝選會凍獨？張登及：要看贏多少

台大政治系教授張登及接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月27日電（記者 張嘉文）民進黨賴清德若勝選是否可能處理或凍結“台獨黨綱”？台灣大學政治系教授兼主任張登及向中評社分析表示，如果賴是大比數勝選，譬如得票4成5以上，底氣就會比較足，承壓能力會比較大，也許即便美國給壓力，賴都會覺得他可以應付。



但如果賴清德是險勝的局面，張登及說，加上民進黨在“立法院”席次沒有過半，形成雙少數的情形，而美中關係還是維持目前和緩的格局，美方針對賴清德處理或凍結“台獨黨綱”問題，不無可能施加壓力。



美國《外交事務》期刊11月30日刊登葛來儀等三名美中關係學者聯名文章，建議民進黨賴清德若勝選，應重新考慮凍結“台獨黨綱”。



張登及為英國雪菲爾大學政治學博士、政治大學東亞研究所博士，研究專長包括國際關係理論、中國外交政策、中國國際關係史、中共黨政、古典社會學理論，現為台灣大學政治系教授兼系主任。



政治大學國際關係研究中心26日召開“誰來解開兩岸的結：三黨總統候選人兩岸政策與選後可能局勢”座談會，張登及受邀出席與談，會後接受中評社訪問，談及賴清德如果勝選後的“台獨黨綱”問題。



張登及說，目前各項民調看起來，賴清德很有可能是險勝且民進黨“立院”席次沒有過半的雙少數狀況，這樣的話，會不會處理“台獨黨綱”，首先就要看賴當選時感言，或者520就職的談話。