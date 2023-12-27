張五岳：台灣大選結果不會影響大陸統一進程

淡江大學教授張五岳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月27日電（記者 張嘉文）政治大學國際關係研究中心26日召開“誰來解開兩岸的結：三黨‘總統’候選人兩岸政策與選後可能局勢”座談會，淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳會中表示，不管藍綠誰當選，北京都會堅定不移地推進兩岸統一的進程，有一些是操之在己的部分就會推進，包括福建地區先行先試等等，台灣大選的結果不會影響到大陸的統一進程。



這場座談會在政大國關中心圖書暨會議大樓一樓國際會議廳舉行，由政大政治系、東亞所特聘教授兼國關中心主任寇健文主持，邀請政大東亞所特聘教授兼國關中心副主任王信賢、淡江大學外交與國際關係學系副教授張五岳、台灣大學政治學系教授張登及、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈和政大東亞所名譽教授丁樹範等人與談。



張五岳分析，台灣這場大選結果不會影響大陸推進統一決心。第二個部分可能要用心思考一個問題，“憲法”的規範和設計會造就這次大選出現少數“總統”，而且從1月13日當選到5月20日就職，有近5個月看守空窗期，這是全世界很罕見的。



張五岳認為，這樣的看守政府是不能做任何重大政策跟人事布局，但美中關係跟台海問題又是如此的敏感，所以如何來看待這個問題，可能要有新思維。譬如第一，不管是誰當選，要在最短時間內，優先公布“國安”團隊，且跟既有的看守政府做好常態性的互動跟溝通。



第二，張五岳說，台灣方面可以盤點哪些是操之在己的部分，以大陸認定台灣有貿易壁壘為例，台灣禁止大陸產品的2509項中，哪些是完全台灣自己不生產的農工產品，但已對各國都全部開放的，當選舉已結束，他看不出有什麼理由，台灣還要針對大陸偏偏不開放，這沒有什麼道理。



張五岳強調，對陸方的開放顯然不會對台灣產業構成很大的影響跟衝擊，這個部分應該去做盤點，從這角度建立一個新戰略，能做一些主動積極的出擊，有時候即便是形式的互動，也有機會打開兩岸比較好的空間。