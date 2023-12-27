趙少康新竹開講　旅美陸客發言問了這問題

陸客向趙少康提問觀光議題。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康昨晚到新竹市出席青年座談會，一名旅居美國的陸客提問觀光議題，趙少康表示，若“侯康配”能當選，未來執政後將大量開放陸生與陸客來台，希望能超越馬政府執政時期的數目，讓兩岸透過民間交流化解歧異。這位陸客也提到，台灣無論從陳水扁、馬英九到蔡英文時期都被忽略，就是台灣要如何對大陸人民釋出善意？



趙少康昨晚到新竹市民權路巨城附近的“Stars美學館”出席由新竹清華大學國際關係自主學習小組學生所舉辦的“新竹青年兩岸與外交系列座談會”，現場吸引超過百名聽眾出席，包括國民黨不分區“立委”候選人翁曉玲、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨革命實踐研究院副院長何志勇與國民黨新竹市議員黃美慧等人到場聽講。



一位陸籍在美工作的陸客指出，他剛透過第三類赴台觀光從美國飛歐洲轉機來到台灣，剛好遇到大選，就順便觀摩一下，他是透過台灣朋友幫忙註冊這次活動。



這名陸客向趙少康提問表示，如果國民黨能重返執政在兩岸交流上會有什麼變化？例如觀光政策，其中包括第一和第二類觀光是否能比馬政府時期更加開放？因為若國民黨能重返執政，他認為應該不是跟民進黨比，而是要跟馬政府時期來比，這些雖然都是很專業的觀光問題，但像是簽證和轉入許可等，都是喜愛旅行者所遇到無處不在的政治問題。



這名陸客最後也犀利提問說，他認為目前兩岸存在的問題有一個很被忽略的是，無論從陳水扁、馬英九到蔡英文時期，都存在這個問題，就是台灣要如何對大陸人民釋出善意？



趙少康表示，他主張對陸生和陸籍觀光客都應大幅開放，至少要恢復到馬英九執政時期的數目，甚至要超過。