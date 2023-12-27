王秋冬：龍年台北燈節　將邀上海等團促交流

台北市觀光傳播局長王秋冬接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月27日電（記者 張穎齊）台北市政府一年一度舉辦台北燈節，明年“2024台北燈節”將在2月2日於西門町盛大舉辦，因龍年緣故，將以“龍躍光城”的概念為祥龍飛躍台北城。台北市觀光傳播局長王秋冬接受中評社訪問表示，有邀請與台北友善的16個國家與地區參加，其中上海方照常有提供花燈，亦放在西門町，台北市府邀請了上海台辦派代表團來，並希望與中國國民黨台北市長蔣萬安再度相見。



王秋冬，東海大學政治學博士，中國國民黨籍，歷任3屆台中市議員、時任台中市長胡志強時期的台中市政府首任民政局長、時任高雄市長韓國瑜時期的高雄市政府勞工局長、胡志強發言人、國民黨台中市黨部副主委、國民黨中央委員及黨代表、大學講師、台北市府副秘書長等。是蔣萬安今年的雙城論壇業務負責人之一。



王秋冬表示，明年台北燈節的燈區，貫穿台北捷運北門站至西門站，途經中華路一段，規劃三大主要展區：西門展區、北門展區、中華路展區。活動自2月2日起提前於春節前揭開序幕，直到3月3日，並分為2個階段，第一個階段是2月2至16日“點亮光環境”啟用，2月17日起正式點亮主燈進行全區展演。



王秋冬說，明年燈節還設置“國際友善燈區”，包括上海、日本等與台北友善的國家與地區，共16個，他們也會提供設置燈飾，展現出他們國家與地區的相關文化，讓台灣人更瞭解，當然在雙城論壇間，與台北互動很多的上海方一樣會提供一個花燈來展出，一樣放在北門至西門中間的友善燈區內。明年規模會比今年小一點，因今年台灣燈會中央預算多，明年台北市就沒那麼多了，但仍希望辦出台灣內最好的燈節。



記者問，今年上海台辦派副主任李驍東參訪台北燈節“玉兔壯彩”，明年希望邀請到上海方哪個層級？王秋冬說，都配合友善城市的首長，基本上都會邀請，希望能夠派代表團來，至於派哪個層級，目前都還沒很確定，都會感謝他們來參加台北這場盛會。