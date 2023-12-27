中評社北京12月27日電／網評：營造方便市民騎行的環境



來源：人民日報 作者：李鐵林



近年來，隨著綠色出行理念更加深入人心，越來越多的人選擇騎行出門。數據顯示，全國有1億多人經常性騎車或把自行車作為代步工具，有近千萬人參與自行車運動。



不過，與騎行的日漸升溫相比，當下的騎行環境還有很大提升空間。不久前，由自然資源保護協會與清華大學團隊合作完成的《北京四環內騎行環境風險因素識別研究》，首次提出由12類要素組成的騎行環境風險因素評價指標體系，並對北京中心城區的騎行環境進行了全面系統風險評估。該研究顯示，得益於交通文明示範路口創建專項行動和慢行系統優化提升改造工程等，北京若干路段的騎行安全措施得到明顯改善，但是仍有37%的道路沒有獨立自行車道。鼓勵綠色出行，還要在創造安全舒適出行環境方面下更大功夫。



改善騎行環境，需要運用系統思維，在有限的道路資源中統籌考量機動車、自行車、行人等多方權益，尋找更優解，做好路權再平衡，讓人們綠色出行的體驗更美好。過去較長一段時間，我國道路規劃和建設對非機動車的路權保障相對不足，導致非機動車道狹窄、人車混行、機非混行等問題普遍存在。大力推動自行車路網建設，需要進一步強化機動車和非機動車分流。近年來，北京實施慢行系統品質提升三年行動，廣東深圳發布《自行車交通發展規劃（2021—2035）》，山西太原建設濱河自行車專用道……不少地方將騎行基礎設施的優化提升作為城市規劃和建設的重要著力點，較好滿足了市民出行與健身需求，也改善了城市交通環境。在新城規劃及舊城改造中，給騎行留下足夠的空間，才能營造更為友好的環境，不斷提升城市的宜居程度和吸引力。



在解決好相關基礎設施“有沒有”問題的同時，還要提升對騎行空間的精細化治理水平，進一步消除安全隱患，提升通行效率。一方面，要結合各類風險因素，針對不同類型道路制定相應騎行規範。除了治理搶占自行車道行為，還要盡可能做好非機動車道的快慢分流。另一方面，不妨探索利用大數據等技術，搭建面向公眾的騎行安全信息平台，提高非機動車交通信息協同水平和動態管控能力。多措並舉，綜合施策，促使更多人養成文明交通習慣，騎行之路才能更加安全舒適。



習近平總書記在黨的二十大報告中強調，“推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式”。隨著城鄉道路設施的不斷完善以及空氣質量的改善，人們對騎行等戶外運動的熱情進一步高漲。積極回應群眾需求，不斷強化精細化治理，優化騎行環境，定能更好滿足人們多樣化休閑健身需求，讓綠色出行蔚然成風。