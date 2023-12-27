中評社北京12月27日電／網評：以文化積蓄城市前行的力量



來源：人民日報 作者：張燕



最近，重慶有幾則考古消息：龍骨坡遺址第五次發掘有了階段性成果，探秘“巫山人”迎來新進展；武隆發現紀年明確的“關口西漢一號墓”，出土珍貴文物600餘件……通過考古，采擷大地深處的文明碎片，尋找流淌千年的歷史文脈，能夠找到一座城市文化的根和魂。當一座座散落的遺址串珠成鏈，一個個歷史的碎片拼凑成畫，文脈得以賡續，城市的發展脈絡愈發清晰、文化底色愈加鮮亮。



與李白“夜發清溪向三峽，思君不見下渝州”共鳴，好奇200多萬年前的“巫山人”是人還是猿，驚嘆“關口西漢一號墓”的主人可能是烏江之畔的西漢官員……這些遙遠的時光和故事，孕育出流光溢彩的人文精神，滋養城市的底蘊，成為一種獨具辨識度的城市文化符號。



文化，講述一座城的過去。叩開歷史的大門，最先映入眼簾的，便是“我們從哪裡來”。3000年江州城，800年重慶府。巴人們在此繁衍生息，歷經先秦巴國、秦時巴郡、漢之江州、隋唐渝州，到宋代，恭州改名為“重慶府”，重慶自此得名。山川為證，江河為鑒，巴渝文化、三峽文化、抗戰文化、統戰文化、移民文化等蓬勃生長，塑造了“堅韌頑強、開放包容、豪爽耿直”的城市品格。這些，是文化的烙印，更是一座城市的基因。



文化，豐厚一座城的現在。貳廠文創街區，保留了工業廠房的建築元素和時間印記，打造歷史與當下、記憶與未來對話的開放文旅空間；截至今年11月，大型紅色舞台劇《重慶·1949》已演出超千場，一個個紅岩故事感動了許多觀眾……當美術館、博物館觸手可及，當展覽、演藝活動連續推出，當文化不再拘泥於文字表達，而是與生活、藝術、旅遊跨界融合，傳承就有了載體。這些，是文化的延續，更塑造了一座城市的氣質。



文化，賦能一座城的未來。文脈是一條河，由“過去”經“現在”流向“未來”，成為持續驅動城市高質量發展的精神力量。打造文化強市，尋的是千年文脈，築的是人文精神，樹的是時代新風。實施“紅岩精神”傳承弘揚工程，發展數字文化產業新業態，建好長江國家文化公園（重慶段），加快打造巴蜀文化旅遊走廊……一系列舉措，回響著重慶以文鑄魂、以文塑城的鏗鏘足音。這些，是文化的傳承弘揚，更積蓄起城市前行的力量。



文脈如水，文化浸心，連接重慶的過去、現在和未來。讀懂重慶，便不能只看山水、品美食和乘輕軌穿樓，也要讀她昨日之事，看她今日所行，望向她奔赴的遠方，去見證一場文化強市的化蝶之旅。



（摘編自《重慶日報》，原題為《用文脈連接重慶的過去現在未來》）