加勒比海沿岸的哥倫比亞海軍基地

12月21日，一艘潛艇停泊在哥倫比亞玻利瓦爾海軍基地。（來源：新華社） 中評社北京12月27日電／據新華網報導，日前，記者探訪了哥倫比亞海軍玻利瓦爾基地。該基地位於哥北部歷史文化名城卡特赫納，一座面朝浩瀚的加勒比海的城市。



與人們想象的不一樣，玻利瓦爾海軍基地並非戒備森嚴，與世隔絕。哥倫比亞海軍與媒體互動較多，經常邀請媒體記者登上船艦，展示其繳獲的毒品。哥海軍旗艦“光榮號”，也經常執行促進對外交流的非軍事任務。