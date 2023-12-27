保育旧邨　传承上一代打拼精神

彩虹邨即將重建，當局承諾會盡量將老邨的特色吸納到重建計劃內。（來源：大公報） 中評社香港12月27日電／据大公报报道，近年社会保育意识增強，房屋署规划与重建公屋时，也愈趋重视保育，由上世纪90年代将美利楼完整保留及搬迁，到2000年代石硖尾邨重建时将美荷楼改建和活化，再到苏屋邨重建过程的大量保育工作，留下“苏屋八宝”。有建筑师表示，保育是一种可持续发展，其价值在於文化传承及生活故事延续，让下一代共享以前或现有的资源。



美利楼属香港最早期的西式建筑，在1982年拆卸，政府将建筑物完整保留及搬迁，分拆出来的超过3000件建筑物料，分别编上了号码，储存于大潭水塘附近的政府仓库，其后房屋委员会在发展赤柱马坑邨时，将之一並重建。



卫翠芷表示，美利楼的重建可见政府很早就进行保育工作，但当时的保育意识和知识並不強，觉得保留到一个建筑已经很好，现在回顾，保育手法有改善空间。而在发展马坑邨时，房屋署亦有意识地将原有的小溪和树木保留。



为原有建筑物注入新生命



石硖尾邨美荷楼保存並活化成为附设公屋博物馆的青年旅舍，体现了房屋署在公屋重建中有意识地考虑保育。房委会1990年決定重建部分石硖尾邨，把残旧和不合时宜的大厦拆卸，只保留其中一幢──美荷楼。该楼是首八幢于1954年兴建的“第一型”徙置大厦之一，已被古物咨询委员会列为历史建筑，反映其在香港公共房屋发展史中的重要性。



直至2009年苏屋邨开始清拆重建，房屋署大量保留了有特色的原有建筑物和构件，並注入新生命，包括小白屋、壁画亭和燕子亭、前苏屋邨的金漆牌坊等，成为“苏屋八宝”。房屋署还保留及修复前枫林楼地下及一楼部分地方，作展览屋邨旧物用途。苏屋邨原居民兼参与苏屋邨重建项目的房屋署前助理署长（发展及建筑处）陆光伟称，旧屋邨是香港的缩影，它见证了上一代人如何努力地建设香港，达至现今的繁荣，苏屋邨重建的保育工作可让新居民感受昔日苏屋邨生活的点滴，以及上一代港人的打拼精神。