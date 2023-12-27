鏡新聞民調：賴蕭33%侯康26%柯盈23%

2024大選民進黨賴蕭配支持度33.3%、國民黨侯康配26.5%、民眾黨柯盈配23.2%。（照片：《鏡新聞》） 中評社台北12月27日電／2024大選倒數17天，《鏡新聞》27日公布第11波民意調查結果顯示，民進黨賴蕭配支持度33.3%仍居冠、中國國民黨侯康配26.5%居次、台灣民眾黨柯盈配23.2%墊底，賴蕭領先侯趙由8.3%縮減為6.8% 藍白差距拉開至3.3%。



民調分析表示，民進黨賴蕭配居冠獲得33.3%支持度(略減0.02，前次調查支持度33.5%)，國民黨侯康配26.5%居次(略增1.3%，前次調查支持度為25.2%，民眾黨柯盈配支持度為23.2%第三(略減0.5，前次調查支持度為23.7%)，有13.6%的民眾尚未做出決定，2.6%表示都不會投、投廢票、不會去投票。



在看好度方面，賴蕭配45.3%(減3.6%，前次調查為48.9%)、侯康配看好度21.8%(增2.7%，前次調查為19.1%)、柯盈配看好度15.2%(增2.2%，前次調查為13.0%)。



在年齡方面，在年輕族群具有優勢的柯文哲，25~29歲支持度大減9.1%、30~34減4.5%、35~39歲也減少6.8%，反觀賴清德的年輕支持度較上次調查有顯著提升，其中35~39歲支持度增加7%最多、25~29歲增加3.8%、30-34歲增加2%，同時，侯友宜以25~29增加5.2%最為明顯。



在地區方面，賴蕭配六都(除台中市)和南台灣雲林縣、嘉義縣、屏東縣以及宜蘭縣、台東縣呈現領先，侯康配在苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義市、花蓮縣與外島具優勢，至於柯文哲在台中市、基隆市、新竹縣、新竹市表現不俗。



近來三位候選人皆有房產或農地爭議，吵得沸沸揚揚，民調顯示，賴清德萬里老家違建疑雲，有過半56.5%民眾認為有影響選情、35.2%認為沒有影響，侯友宜家人擁陽明山103間套房高價出租爭議，46%認為有影響選情、43.2%認為沒有影響。至於柯文哲在新竹市農地違法改建停車場爭議，也呈現過半民眾56.6%認為有影響選情、32.3%認為沒影響。