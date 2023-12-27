這是2023年11月拍攝的照片。洪澤湖湖水經過周橋渠首流向周橋灌區周橋總幹渠。（來源：人民日報海外版） 中評社北京12月27日電／據新華網報導，2023年11月，位於中國江蘇省的洪澤古灌區，被列入第十批世界灌溉工程遺產名錄。



始於東漢 蓄洩兼籌



洪澤湖舊名“破釜塘”。東漢建安四年（公元199 年），陳登修破釜塘灌溉農田，洪澤古灌區即發軔於此時。東漢建安五年（公元200年），陳登修築捍淮堰，又名“高家堰”，奠定了如今洪澤湖大堤的基礎，是洪澤古灌區渠首工程建設的開端。



三國魏正始二年（公元241年），鄧艾在淮河中下游開置屯田。據《太平寰宇記》記載，“白水陂在縣西八十五裡，鄧艾所立與盱眙縣破釜塘相連，開八水門，立屯溉田萬二千頃。”自此，洪澤古灌區進入以白水塘為主要灌溉水源的時期。至唐代，白水塘面積擴大，水門下開5條幹渠輸水灌溉，分別為青州涇、徐州涇、大府涇、竹子涇和棠梨涇。



黃河奪淮後，嚴重衝擊了淮河下游洪水出路，影響了漕運大命脈——大運河的安全運行。為解決漕運、防洪問題，在高家堰基礎上，明清兩代對洪澤湖大堤進行多次加高、培厚、延長，洪澤湖不斷擴大，淹沒破釜塘和白水塘至今。明清在大堤上建閘壩和涵洞洩水，下接白水塘時期輸水河道。輸水河道灌排兼用，通過在河道上建壩攔蓄洩水，在河堤上建閘涵引水灌溉。



新中國成立以後，洪澤古灌區進入了綜合利用的新時期。為了整治淮河流域，充分利用洪澤湖，政府以“蓄洩兼籌”為方針，對洪澤湖開展綜合開發利用。加固洪澤湖大堤，興建三河閘、高良澗閘、二河閘、周橋洞、洪金洞等洩水、引水工程，開挖蘇北灌溉總渠、淮沭新河等輸水工程，建設淮河入江水道、淮河入海水道。通過這些工程，洪澤古灌區的灌溉與防洪調蓄能力得到極大提升，形成了新的灌排體系，產生了巨大的灌溉、防洪、供水、水產養殖等綜合效益。

