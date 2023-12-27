時力爆賴與職棒簽賭政客合作　說一套做一套

時代力量發言人余佳蒨揭露，“賴蕭配及蔡易餘“立委”海區農漁民聯合競選後援會”設在涉入職棒簽賭案綽號“雨刷”的蔡政宜縣議員服務處。（照片：時代力量提供） 中評社台北12月27日電／民進黨嘉義縣“立委”蔡易餘16日宣佈成立“賴蕭配及蔡易餘“立委”海區農漁民聯合競選後援會”，時代力量發言人余佳蒨揭露，蔡易餘不只在成立記者會上，和站在C位、涉職棒簽賭案的蔡政宜同台，後援會竟就設在蔡政宜縣議員服務處現址，請蔡易餘說清楚自己與蔡政宜的合作關係，更要請民進黨主席賴清德說明，是否允許黨籍民代和涉及職棒簽賭的黑金政客合作，身兼中職會長的蔡其昌又有何看法。



根據時代力量新聞稿，余佳蒨指出，棒球是台灣人最熱愛的運動，而職棒簽賭案更是許多球迷的最痛。包括賴清德在內的許多政治人物都自稱球迷，“立法院副院長”蔡其昌甚至兼任中職會長，怎會不知涉入職棒簽賭案綽號“雨刷”的蔡政宜，當年如何用恐嚇、威逼、利誘等方式，不只毀掉昔日許多優秀球員，更差點讓台灣耕耘已久的職棒毀於一旦。



余佳蒨表示，這樣一個涉入重大職棒簽賭案的黑金代表，如今民進黨“立委”卻選擇與其合作，還邀來擔任賴蕭配的“後援”，這是在呼應柯文哲的“給更生人改過機會”，還是在藐視球迷們的記憶力？



余佳蒨強調，讓黑金退出政治，共同掃除長期盤踞地方的黑金政客是台灣社會的共同期待，賴清德5月接任民進黨主席時，那句“將堅持改革黑金，用最高標準回應社會”言猶在耳，請不要說一套做一套，更不要雙重標準只罵他黨的黑金，卻放任自家“立委”與職棒簽賭的黑金政客合作，不只糟蹋台灣棒球迷，更傷害人民對民主進步的期待。