中國海軍赴亞丁灣、索馬里海域護航15周年

中國海軍第35批護航編隊開展反海盜針對性訓練（2020年5月2日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月27日電／據新華網報導，“我是中國海軍護航編隊，如需幫助，請在16頻道呼叫我。”這條以漢英兩種語言播發的通告，已經在亞丁灣、索馬里海域回響了15年。



2008年12月26日，中國海軍首次派出護航編隊赴亞丁灣、索馬里海域。15年來，中國海軍已連續派出45批護航編隊、150餘艘次艦艇、3.5萬餘名官兵執行護航任務，累計安全護送包括12艘世界糧食計劃署船舶在內的1600餘批7200餘艘中外船舶。



索科特拉島以北和曼德海峽南口，是中國海軍護航艦艇與被護船舶的會合點，中間相距數百海里。多年來，中國海軍護航編隊主要在這兩點間連續航行、晝夜往返，為中外船舶護航。



第44批護航任務，是荊州艦艦長馬良參加的第五次護航任務。2009年他第一次執行護航任務時，亞丁灣上的海盜幾乎每月都會出現幾次。如今，亞丁灣上往來商船依舊繁忙，但海盜越來越少見。



這些年，海盜活動海域、目標對象、襲擊方式不斷變化，海軍護航編隊不斷改進創新護航組織指揮模式。



護航區域不斷拓展。每批編隊都會根據海區氣象特點和海盜活動形勢，將護航區域延伸數百甚至上千海里，以確保被護船舶安全。

