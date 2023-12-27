中國消費轉型升級將為全球經濟發展做出貢獻

巢馬城際鐵路馬鞍山公鐵兩用長江大橋副汊航道橋主塔（來源：新華社） 中評社北京12月27日電／據新華網報導，日中經濟協會理事高見澤學日前在接受新華社記者書面專訪時表示，世界各國對中國巨大市場抱有期待，中國消費轉型升級將為全球經濟發展與消費市場提質做出貢獻。



高見澤指出，新冠疫情在掣肘世界經濟增長的同時，也催化了電子商務、線上支付等數字化技術的發展，數字經濟成為一種新趨勢。中國經濟已步入高質量發展軌道，這也得益於數字化技術發展和經濟全球化。



他強調，“中國的數字經濟發展勢頭迅猛，處於世界前沿。中國的高質量發展將為全球經濟發展和消費市場提質升級做出重要貢獻。”



不久前，中國舉行的中央經濟工作會議指出，要大力發展數字消費、綠色消費、健康消費等新型消費。數據顯示，今年前三季度，最終消費支出對經濟增長貢獻率達到83.2%，消費作為中國經濟增長第一拉動力的效能持續增強。



高見澤認為，數字消費、綠色消費和健康消費，是伴隨社會經濟發展與創新、國民收入增長等而來的必然現象。“培育和加強新消費趨勢是自然結果，也是正確選擇。”



他指出，中國的新消費趨勢為日企在華拓展業務帶來新思考、新活力，有助於日企拓展和提升在華業務。



高見澤表示，加強與中國在數字領域的合作對全球經濟發展意義重大。