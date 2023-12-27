也門胡塞武裝稱向紅海一商船發射了導彈

中評社北京12月27日電／據新華網報導，薩那消息：也門胡塞武裝26日說，該組織當天向一艘在紅海南部海域行駛的商船發射了導彈。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞當天發表聲明說，在這艘商船多次拒絕胡塞武裝發出的警告後，胡塞武裝海上部隊向其發射了導彈。薩雷亞未提及導彈是否擊中了這艘商船。



地中海航運公司當天發表聲明說，該公司旗下的“聯合8號”商船在紅海南部海域航行時遭到襲擊。船上所有船員安全，沒有人員受傷報告，正對船只情況進行評估。聲明說，該商船從沙特阿拉伯出發前往巴基斯坦。在襲擊發生後該船通知了附近的一艘多國聯軍軍艦，並按照其指令進行了“規避操作”。



此外，薩雷亞在聲明中還表示，胡塞武裝當天使用“多架自殺式無人機”對以色列南部海濱城市埃拉特發動了襲擊。以色列軍方當天發表聲明說，以戰機在紅海附近擊落了“有敵意的空中目標”。埃及安全部門消息人士說，一架“疑似無人機”當天下午在埃及南西奈省紅海海濱城市宰海蔔上空被擊落。



另據埃及外交部26日發布的消息，埃及外長舒凱裡當天在首都開羅與到訪的約旦副首相兼外交大臣薩法迪舉行會談，雙方討論了加沙地帶局勢和紅海航行安全等問題。



自新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用導彈和無人機多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝表示，由以色列公司擁有或運營的，或者懸掛以色列國旗的所有船只都將是該組織的“合法打擊目標”。