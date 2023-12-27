傅崐萁聲援周典論　轟民進黨卑劣黔驢技窮

藍委傅崐萁受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月27日電（記者 張嘉文）曾被認為挺郭派的中國國民黨花蓮“立委”傅崐萁日前接任“挺侯康後援總會”副會長兼總幹事，更身兼全台輔選及協助動員的重責。傅今天受訪時宣布，接下來他將旋風式從中台灣到南台灣輔選，今天11時前往台中、12時到南投、15時到高雄、16時到屏東，力拼逆轉勝。去年九合一由他擔綱負責全台輔選工作，他是民進黨最懼怕的人。



傅崐萁也聲援因涉及協助郭台銘連署賄選而遭收押的國民黨屏東議長周典論，他提到，民進黨向來就是先以利誘，再以威逼，民進黨已黔驢技窮，在此時此刻用這麼卑劣的司法迫害招式收押周典論，打擊所有在12月23日站上台面支持侯康配的所有夥伴，甚至有里長因為兩岸交流，竟然就被約談、查水表，民進黨已用這麼卑劣的手段，表示民眾要下架民進黨的共識讓民進黨非常懼怕。



傅崐萁今天早上在“立法院”議場前，針對自己接任侯康配後援會副會長兼總幹事，將展開中南部輔選行程一事受訪時做出以上表示。



被問及過去被視為“挺郭派”，接任侯康配後援會副會長兼總幹事是否意味挺郭派回歸？



傅崐萁指出，所有鄉親在戰爭與和平、繁榮與貪污腐敗的政權要做個抉擇，六成以上民眾希望下架腐敗的民進黨，國民黨會全面大團結，不管過去初選當中支持哪位藍營的候選人，此時此刻大家都是攜手同心，下架民進黨，讓台灣能夠和平。



對於如何看國民黨2024候選人侯友宜的政見會表現，傅崐萁說，會做事的人不見得會講話，民進黨講了一牛車，做不到一湯匙，這就是民進黨長期以來用詐術，欺騙所有台灣的百姓。今天任何意見的表達，侯友宜有相當大的誠意，把民進黨執政的百大弊案一一解決，未來的特偵組會把民進黨所有弊案揭露出來，把“國家”還給人民。



媒體追問傅崐萁的輔選大動作，未來是否有意爭取“立院”龍頭？



傅崐萁說，此刻衹有下架民進黨，衹有大我，沒有個人規畫，唯有團結，放下私我，才能夠成就“中華民國”能夠永續的生存，2024下架民進黨。