周典論遭押　王鴻薇爆檢察官夫與潘孟安淵源

藍委王鴻薇27日赴南投縣輔選“立委”選將游顥。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月27日電（記者 方敬為）中國國民黨屏東縣議長周典論因為涉郭台銘大選連署行賄案遭檢調約談、收押，國民黨“立委”王鴻薇今天到南投輔選對此表示，她接到爆料，指揮偵辦的屏東檢察官鍾佩宇的丈夫是前屏東縣民政處長徐富癸手下，徐是民進黨前屏東縣長潘孟安的人馬，相關手段不免讓人聯想是司法介選，此舉讓南部派系產生寒蟬效應，也敲山震虎，警告郭台銘勿出面挺藍。



周典論因涉郭台銘連署行賄遭檢調約談，經偵訊，屏東地檢署認違反《選罷法》連署行賄罪涉嫌重大聲押，26日凌晨法院裁定羈押禁見。王鴻薇27日到南投縣輔選“立委”選將游顥，針對周典論遭收押一事受訪，作上述表示。



王鴻薇表示，郭台銘先前大選連署有多起涉賄案件，檢調已經有大規模約談、搜索，甚至有些人都已經起訴了，如果周典論是相關行為人，為何之前一波毫無動靜？一直等到周去幫侯友宜造勢站台，隔天就立刻發動大規模的搜索，甚至直接收押獲准，這樣的時間點，實在啟人疑竇。屏檢對地方議長可以立刻就發動搜索收押，效率之快，有違常理甚至有違反比例原則之疑慮。



王鴻薇說，她接獲爆料，這次帶隊搜索周典論的屏東檢察官鍾佩宇，其丈夫就是前屏東縣民政處長徐富癸手下，目前任職在民政處法治科的科長莊烈權，徐富癸本人目前也正在屏東參選“立委”，更是潘孟安的子弟兵，這樣看來，顯然檢察官選前政治辦案，並特別拿周典論開刀。



王鴻薇認為，屏東地檢署此舉有易造成寒蟬效應，就是要壓制南部地方派系，削弱藍營士氣。另外，某個程度也有殺雞儆猴、敲山震虎的意味，用這種方式恫嚇郭台銘，讓郭不要輕舉妄動、不要出面挺藍？司法介入選舉的意圖相當明顯。