多條新線開通　鐵路建設進入密集投產期

12月26日，G8738次列車從新建成都至自貢至宜賓高速鐵路宜賓站發出，成自宜高鐵正式通車。設計時速350公里的成自宜高鐵起自成都東站，線路全長261公里。（來源：新華社） 中評社北京12月27日電／據經濟參考報報導，12月26日，成都至自貢至宜賓高鐵（下稱“成自宜高鐵”）、汕頭至汕尾高鐵（下稱“汕汕高鐵”）汕頭南至汕尾段、龍岩至龍川高鐵龍岩至武平段開通運營；12月27日，廣西防城港至東興鐵路（下稱“防東鐵路”）、杭昌高鐵黃山至南昌段（下稱“杭昌高鐵黃昌段”）將建成通車……年末，鐵路項目建設進入密集投產期，縱貫華夏大地的鐵路網不斷織密。



中國國家鐵路集團有限公司（下稱“國鐵集團”）數據顯示，2023年1月至11月，全國鐵路投產新線1636公里，其中高鐵1488公里；截至11月底，全國鐵路營業里程達15.55萬公里，其中高鐵4.37萬公里。全年預計投產新線3000公里以上。



不斷織密的鐵路網，讓更多人在家門口就能坐火車、乘高鐵，便利沿線人民群眾出行的同時，進一步促進了區域經濟社會協調發展。



例如，作為我國西南地區高速鐵路網的重要連接線、延伸線，成自宜高鐵開通後將與成貴高鐵成都至樂山至宜賓段組成高鐵環線，成都東至自貢、宜賓站間最快分別51分、73分可達，進一步推動川南城市群與成都都市圈融合發展。



隨著防東鐵路開通運營，中越邊境城市東興市將接入全國鐵路網，東興市至防城港北、南寧東、柳州站最快分別19分、73分、2小時48分可達。



杭昌高鐵黃昌段的建成通車則意味著杭昌高鐵全線貫通運營。杭昌高鐵是國家“八縱八橫”高鐵網的重要連接線，串聯起杭州西湖、千島湖、黃山、鄱陽湖、景德鎮、滕王閣等一批全國著名旅遊名勝，沿線共有9個國家5A級、70多個國家4A級旅遊景區，形成連接浙皖贛三省眾多名城、名鎮、名湖、名山的世界級黃金旅遊線。



一批新線陸續建成投產的同時，鐵路部門積極統籌建設資源，加強施工組織和科技攻關，踐行綠色交通理念，加快推動重點項目建設工作。

