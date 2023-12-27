內銀降定存利率　紓緩息差壓力

存款利率市場化調整機制改革的環境下，銀行仍要繼續加強主動負債管理能力，保障經營穩健發展。（大公報） 中評社香港12月27日電／據中銀研究認為，近期，國有大行宣布下調存款掛牌利率，這也是2023年以來存款掛牌利率的第三次整體下調，主要有以下幾點值得關注：



大公報報導，第一，此次調降圍繞存款掛牌利率展開，中長期限存款利率的下調幅度更大。作為商業銀行自主調節的一種存款利率，存款掛牌利率相較央行存款基準利率具有更強的自主性。在存款掛牌利率的基礎上，商業銀行可以在存款利率定價自律機制允許的前提下，結合自身經營展業、客戶需求以及存款產品特徵等因素進行利率加減點操作，推動其他存款利率變化，實現吸納存款和負債管理的目標。從調整內容來看，此次調整重點圍繞定期存款利率展開，定期整存整取三個月、半年和一年期利率均下調10個基點，二年期存款利率下調20個基點，三年期和五年期存款均下調25個基點。此外，也有部分銀行的零存整取、整存零取、存本取息利率下調10個基點，通知存款掛牌利率下調20個基點。整體來看，此次中長期期限存款利率的下調幅度更大，具有非對稱調降特點。考慮到存款掛牌利率調整基本呈現“大型銀行先動，其他銀行跟進”的“領導者定價”特徵，此次在國有大行調整之後，未來預計其他銀行或將跟進下調。



順應利率市場化改革



第二，可以從以下兩方面理解存款掛牌利率調降。一方面，是銀行根據市場變化和自身經營發展需要做出的主動調整。在資產端，2023年以來，隨著銀行加大讓利實體經濟力度，持續降低實際貸款利率，推動實體企業綜合融資成本下降，貸款收益水準在一定程度受限。叠加存量按揭利率下調政策落地，商業銀行存量房貸利率面臨調降壓力，導致貸款收益進一步承壓。在負債端，我國銀行存款仍呈現高速增長態勢。以國有行為例，截至2023年三季度末，國有六大行存款規模達134.15萬億元，同比增長近13%，並且存款定期化趨勢依然明顯，在一定程度加大存款成本壓力，導致息差承壓。相應地，商業銀行淨息差為1.73%，同比下降0.21個百分點，是2010以來的最低水準。不斷壓縮的淨息差空間給商業銀行可持續性經營帶來嚴峻挑戰，為了穩定淨息差，保障可持續經營和抗風險能力，商業銀行主動調降存款利率對衝息差壓力的行為順勢而生。另一方面，是商業銀行順應存款利率市場化改革的要求。2021年6月，央行將商業銀行存款利率上限優化為加點確定，旨在引導存款市場有序競爭。2022年4月，央行進一步指導利率自律機制建立存款利率市場化調整機制，存款利率調整具有更多“隨行就市”的市場化特徵。2022年9月、2023年6月和9月，商業銀行已經三次調降存款掛牌利率，推動利率保持在相對合理水準。此次存款掛牌利率下調距上次調整時隔3個多月，是順應存款利率定價改革與存款利率市場化調整機制改革要求的重要表現。



加強主動負債管理能力



第三，存款掛牌利率調降能夠緩解銀行息差壓力，未來銀行將進一步優化資產負債管理，保障經營穩健發展。此次存款掛牌利率調降會對定期存款產生直接影響，降低存款平均成本率，在一定程度降低商業銀行負債端成本壓力，有助於維持息差在合理水準。2023年中央經濟工作會議提出“促進社會綜合融資成本穩中有降”，中央金融工作會議提出“要加大政策實施和工作推進力度，保持流動性合理充裕、融資成本持續下降。”預計2024年，LPR仍有適度下行空間。因此，存款掛牌利率調降還能夠為後續銀行針對實體經濟薄弱環節、重點和新興領域降低融資成本和持續讓利進一步騰挪空間，提升服務實體經濟的能力和可持續性。同時需要看到的是，存款作為銀行最重要的資金來源，對銀行成本和資產負債管理都具有深遠影響。未來，銀行仍要繼續加強主動負債管理能力，把握好存款業務的規模、定價及效率三者之間的關係，提升存款利率定價能力，合理調整存款布局，保障經營穩健發展。