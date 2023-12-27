外資持續青睞中國西部消費市場

12月23日，顧客在位於西安的樂高品牌標杆店游覽選購。（來源：新華社） 中評社北京12月27日電／據新華社報導，以城墻為主題的“盛世長安”背景墻，用數萬顆積木拼成武將和文官人偶，在一條甬道上營造出“花市燈如晝”的盛唐景象……漢韵唐風的陳列和裝飾，讓不少身著漢服的遊客紛紛駐足留影，帶給人們歷史與現實交融的沉浸式體驗。



這並不是在藝術創意展，而是在玩具品牌樂高門店的景象。該集團日前在古城西安開設了中國第二家品牌標杆店。



將品牌標杆店布局在中國西部地區，在品牌方看來，不僅是其持續拓展中國市場的重要舉措，也是對西部重點城市的輻射作用投下了信任票。



在中國大力促進消費、持續優化外商投資環境的當下，不少海外品牌深耕中國西部市場，通過創新業態和創設新店的方式擴大品牌知名度與影響力，為當地帶來獨特的新消費場景。



“今年8月，我們位於長沙的首家標杆店開業。與此同時，我們就加緊布局西安的第二家店，效果還是比較令人滿意的。”看到開幕當天店內人群拍照打卡、選購商品，樂高集團中國區副總裁、品牌零售線下事業部總經理徐婕如是說。



自1983年進入中國以來，尤其是2016年建立品牌零售網絡後，樂高集團一直注重中西部消費市場的開拓。樂高在中國的第100家門店正是位於西安，至今已在陝西設有19家門店。



徐婕表示，過去幾年他們除了門店的擴展，也在尋求零售業務的創新。“這家標杆店加入了更多歷史文化元素及互動體驗，希望這一新業態成為人們領略中國傳統文化的途徑，讓市民、遊客挖掘更多與西安有關的‘彩蛋’。”她說。

