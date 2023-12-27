民進黨續攻侯友宜凱旋苑　稱徹底吃人夠夠

民進黨召開“侯友宜坑殺學生，合約大公開”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）民進黨今天持續攻擊中國國民黨2024候選人侯友宜家族位於中國文化大學旁的凱旋苑出租宿舍，民進黨“立委”吳思瑤抨擊，該合約是不平等合約，不只是圖暴利，還要貪小利，除了租約中寫到1年要調漲5%房租以外，營業稅還要由文大負擔，若依照合約簽訂15年期滿將可收到將近新台幣3000萬暴利，還要文大負擔一年150萬元的加值營業稅，是徹底的“吃人夠夠”。



民進黨發言人林楚茵、“立委”吳思瑤及“立委”候選人何博文今天在民進黨召開“侯友宜坑殺學生，合約大公開”記者會。



他們公布2011年又昱公司與文化大學原長達15年的不平等合約，並稱侯友宜當年如何坑殺壓榨學生，合約條文充斥著侯家的貪婪和私心，拆穿侯友宜宣示居住正義的假面。



林楚茵首先對侯友宜提出四大質疑，第一，為何一再說謊？稱老婆是繼承大群館這棟房屋，又昱公司1994年成立，而侯友宜早在1983年就結婚了，侯友宜婚後才組公司並且起造房子跟開租；第二，侯友宜怎麼捨得收學生一學期這麼多錢，坑殺學生賺取暴利，還每年調整5%租金；第三，侯家2011年簽約開始至今，粗估從學生身上賺超過3億元，侯市長簡直成了“三億探長”；第四，依“2023年台北市房屋稅新制”公式計算，侯家從1997年（使照）至今，逃房屋稅26年，逃稅近400萬！房屋稅真的不高，每年租金收入至少2000萬的侯家，每年14萬的房屋稅都要逃，這是誠信問題，侯友宜請說清楚。



林楚茵表示，2012年媒體報導，凱旋苑當時還稱大群館的簽約公司為“又昱公司”，負責人是時任新北市副市長侯友宜太太任美玲，不僅疑似未向“監察院”申報，更被踢爆是空殼公司。資料顯示又昱公司亳無任何勞健保投保紀錄，一個員工都沒有。當時侯友宜發布聲明說有員工、有招牌，絕非空殼公司，顯然是說謊。過去“監察院”就糾正過侯友宜大群館欠稅，經過追稅後合計要補繳上百萬元。又昱公司股權多次變更都是在侯友宜妻子任美玲及3個女兒間轉換，在侯友宜女兒成年後，公司股權就完全轉至女兒名下，侯友宜夫妻名下不再持股，也就消失在財產申報資料上，無法受到監督。2017起又昱實業有限公司就登記在其女侯昱帆下。

