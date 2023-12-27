浙江建德：產才融合為鄉村振興注入新動力

11月26日，遊客在古銀杏樹下感受冬日美景。（來源：新華社） 中評社北京12月27日電／據新華社報導，“這是我今年第5次來航川了！”浙江杭州建德市航頭鎮航川村一間民宿內，來自上海的朱阿姨和同伴玩得很開心。



自從“住1晚吃3餐只需99元”的“139歡樂農家”推出以來，風景秀麗的航川村成為新晉“網紅”村。民宿管家董文飛透露：“‘春節檔’預訂十分火爆，有的訂單已經排到明年‘五一’。”



在“千萬工程”引領下，建德市近年來緊扣鄉村產業、人才振興，以“十鏈百坊”深化黨建聯建，推進“鏈組黨建”和“共富工坊”建設，匯聚多元主體共同參與，以農文旅深度融合推動鄉村振興提質增效。隨著水果玉米、雲山宿集等一個個產業項目落地開花，航川村打響了一張又一張“金名片”。



“從當時我們村幹部千方百計發動老百姓做民宿、搞產業，到現在老百姓推著我們往前跑，我們更要好好幹，闖出一片天地。”航川村黨總支書記、村委會主任寧德良說，村里還將落地“遇見雲朵”等農旅項目，每年來村學習考察、康養休閑的人數預計將突破4萬人次。



產業興旺了，越來越多的人在“家門口”找到就業崗位，當地老百姓的口袋也鼓起來。據統計，建德全市各村與60餘家科研院所，17家旅行社、文創團隊攜手合作，新招引延鏈補鏈產業項目172個，累計建成“共富工坊”183家，提供就業崗位2695個，帶動1525名低收入農戶年均增收3.6萬元。



人才興，鄉村興。“我們正向全球招募‘鄉村夢想家’，就是為了把鄉村運營得更加紅火，讓村里的老百姓‘人人有事做、家家有收入’。”建德市委組織部部長莫鋒表示，下一步將在拓寬合作共富模式上加強實踐探索，將建德的鄉土風貌、特色文化與產業需求有機結合起來，使鄉村振興更有人情味，讓返鄉青年更有大舞台，讓共同富裕更有記憶點。