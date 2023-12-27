科企紛落戶　香港創新力提升

電動車電池龍頭寧德時代在港設立研發中心，有助提升香港創新能力。（大公報） 中評社香港12月27日電／近月香港創新科技行業發展喜事重重，相繼有內外創科企業落戶，包括電動車電池龍頭企業寧德時代、法國人工智能芯片公司Prophesee及英國藥企阿斯利康在港設立研發中心，有助提升香港創新能力。隨著多間重點科企進駐，逐步產生群聚與磁吸效應，未來將招引更多電動車、人工智能與生物醫藥產業鏈相關的企業來港，可以預期香港創新科技發展步入快車道，為香港中長期經濟增長添加新動力。



大公報報導，在高利率、高通脹、地緣政治等因素衝擊之下，全球經濟增長動力比預期疲弱，香港經濟也難以獨善其身，今年全年增幅料在3%至3.5%之間。在旅遊、消費疫後復原帶動下，香港經濟成功扭轉去年跌勢，並且預期﻿復甦勢頭可持續至明年。在國家強大後盾與國策利好因素支持下，內需將會持續恢復，若再加上外貿出口轉為正增長，初步估計明年香港經濟增長有望提速至3.5%以上，表現將比今年為佳。



創造就業 驅動經濟增長



事實上，香港經濟好消息接踵而來，今年已有逾30間重點企業落戶或在港擴展業務，將帶動300億元投資及一萬個就業機會，對驅動中長期經濟增長有正面影響。令人欣喜的是，近期外資科企密集式進駐香港，英國藥企阿斯利康在港設立研發中心之後，法國傳感器芯片公司Prophesee也落實在港設立研發中心與地區總部，在亞洲市場推廣應用仿神經形態人工智能技術。由此可見外資企業對香港國際創科中心前景信心十足，具有後發先至的潛力。

