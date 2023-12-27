多措並舉推動“十四五”規劃綱要目標完成

江蘇宿遷天崗湖，國網宿遷供電公司員工走進光伏基地檢查發電上網設備（2月15日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月27日電／據新華社報導，國家發展改革委主任鄭栅潔26日說，要把穩定經濟增長放在更加突出重要位置，著力釋放內需潛力、提升創新能力、培育發展動力，著力深化改革開放、穩定社會預期、提振發展信心，更加注重宏觀政策多重目標的動態平衡和協同聯動，以釘釘子精神持續抓好“十四五”規劃綱要各項目標任務落實。



受國務院委托，鄭栅潔向十四屆全國人大常委會第七次會議作《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》實施中期評估報告。



鄭栅潔說，總體上看，兩年多來，綱要實施實現了“時間過半、任務過半”，為全面完成“十四五”規劃目標任務、實現全面建設社會主義現代化國家良好開局奠定了堅實基礎。同時，“十四五”以來，國內外發展環境發生重大深刻變化，給全面完成綱要目標任務帶來困難和挑戰，包括關鍵核心技術“卡脖子”影響凸顯；擴大居民消費長效機制不健全；重點領域改革還有不少硬骨頭；污染物和碳排放總量仍居高位；公共服務供給不足和資源部分錯配並存；部分重點領域風險隱患仍然較多等。



報告提出，著力攻堅克難，努力完成主要目標指標。根據綱要主要指標進展情況分類施策，對進度提前完成、快於預期、基本符合預期的16項指標，要繼續鞏固擴大既有成效，防止回落或反彈。



報告明確，對滯後於進度的4項指標，要優化調整政策，加大攻堅力度，盡最大努力推動完成規劃目標。



其中，對單位GDP能源消耗降低、單位GDP二氧化碳排放降低、地級及以上城市空氣質量優良天數比率等約束性指標，要進一步完善能耗及碳排放強度管控政策，堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目上馬，嚴格合理控制煤炭消費總量，大力推動重點領域節能降碳改造，加快實施主要污染物重點減排工程，提高治污科學性精準性；對每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數指標，要統籌0至6歲育幼服務資源配置，加大現有政策落實力度，引導社會力量參與建設和運營。



圍繞推動綱要目標落實，報告還提出了一系列舉措，包括著力擴大國內需求，確保經濟加速恢復和保持穩定增長；著力打好關鍵核心技術攻堅戰，加快推進高水平科技自立自強；著力推進新型工業化，加快建設現代化產業體系；著力深化市場化改革和制度型開放，有效增強發展的動力和活力；著力推進區域協調和城鄉融合發展，拓展高質量發展新空間；著力加強污染治理和碳排放管控，鞏固拓展生態環境質量向好勢頭；著力推進公共服務擴面提質，進一步兜牢基本民生底線；著力築牢國家經濟金融安全屏障，防範化解重點領域風險。



鄭栅潔表示，要堅決落實黨中央決策部署，充分調動各方面的積極性、主動性和創造性，持續深入抓好落實，確保完成綱要各項目標任務。