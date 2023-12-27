前員工爆料民眾黨養網軍　戰國策：沒這人

戰國策傳播集團。（照片：戰國策網站） 中評社台北12月27日電／近期網路出現一名自稱戰國策前員工陳俊宏，指控民眾黨透過戰國策養網軍，在PTT洗版帶風向，痛批民眾黨違法。戰國策董事長張美慧今日回應表示，經人資查詢2011年至今沒有員工名叫“陳俊宏”，2011年前為紙本名單，也無此印象。



戰國策創辦人吳春城被民眾黨提名為不分區“立委”候選人，排名第四。戰國策成立於1994年，原本主要業務是政治公關，之後擴大為“戰國策傳播集團”，其網站公布的服務業務已沒有政治公關項目。



台媒報導，陳姓男子貼出一份資料，內容為戰國策傳播集團11月工作檢討及修正規劃，內文提到11月在PTT洗版4291萬，達成率85%；臉書社團貼文2589萬，達成率72%。



該份資料也揭露網軍分工，包括酸文組、假中立組、反串組、攻擊文組、純發文組、臉書社團組、技術組等，發文亦包括民進黨缺電與綠能議題、民進黨“總統”候選人賴清德萬里老家違建爭議、製造藍白合侯友宜當副手網路聲量等，11月累計發文6880萬篇，津貼總計新台幣270萬元。



對此，張美慧今天回應，經人資查詢2011年至今沒有員工名叫“陳俊宏”，2011年前為紙本名單，也無此印象。內容文件更不是戰國策傳播集團所執行業務。由於內文指涉“戰國策傳播集團”，若未經查證傳播將提告。