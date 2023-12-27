“風腐同查”｜嚴防違規吃喝歪風反彈

福建省泉州市鯉城區紀委監委運用“紀巡審”聯動監督機制，發揮巡察、審計等監督合力，深挖細查黨員領導幹部違規吃喝問題線索。圖為近日，該區紀檢監察幹部對財務憑證中發現的線索進行分析研判。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月27日電／“黨員領導幹部要杜絕違規吃喝，嚴防‘吃’出來的腐敗問題……”日前，在福建省泉州市鯉城區江南城建集團中層以上幹部廉政警示教育會上，區紀委監委駐區財政局紀檢監察組組長、駐企監督員許江虹圍繞轄區某國企“一把手”陳某違規組織公款吃喝問題以案釋紀釋法。



陳某被查處，源於數張“尾牙費用”報銷單。今年年初，鯉城區委巡察機構對區發改局開展常規巡察，並延伸巡察下屬國企。對陳某所在國企進行檢查時，負責查賬的巡察幹部發現，從2014年到2022年，數張財務報銷憑證上寫著“尾牙費用”，金額從數百元到近兩千元不等。



“尾牙費用”是什麼？這幾張報銷憑證引起了巡察幹部的警覺。



原來，農曆十二月十五過後，是閩南地區的傳統節日“尾牙”，意味著一年生產經營活動的尾聲。然而，為何國企會出現公款報銷“尾牙費用”的行為？



帶著疑惑，巡察組對該國企相關人員進行談話，支支吾吾的回答更讓巡察組幹部感到這裡面存在“貓膩”。再三追問下，陳某涉嫌組織幹部員工操辦“尾牙宴”，並違規公款報銷相關費用的問題逐漸浮出水面，巡察組隨後將問題移送區紀委監委進一步調查。



“當時我覺得組織員工聚餐最多每年一次，金額也不大，所以就決定用公司的錢報銷。”陳某說，由於存在僥幸心理，覺得沒有人會細看這些賬目，最終走上了違規違紀的道路。行事作風上、小事小節上的失守，讓陳某一次次突破底線、放任私欲。最終，因利用職務便利非法占有巨額公共財物等問題，陳某被開除黨籍、取消退休待遇並判處有期徒刑三年六個月。



為嚴糾嚴防違規吃喝問題，鯉城區紀委監委持續開展以案促改，組織違規吃喝問題排查整治工作，同時緊盯特殊節點，關注違規吃喝隱形變異新動向，做實做細監督檢查，嚴防“舌尖上的腐敗”。區紀委監委成立專項督查小組，聯合公安、市場監管等部門監督力量，緊盯景點周邊的私人會所、高檔酒樓、特色飯店等重點場所，通過明察暗訪、調閱賬單記錄等方式，嚴查黨員領導幹部公款吃喝、接受管理服務對象宴請等“四風”問題。

