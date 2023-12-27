蘇煥智說賴老宅非這地址　賴辦批選擇性說謊

賴清德競總發言人陳世凱、戴瑋姍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）媒體報導前台南縣長蘇煥智宣稱老宅非原址且“賴母過世去拈香的地點不是在中幅路84號老宅”。賴清德競總發言人陳世凱今天表示，賴清德母親辭世時，就停靈在老家，宗族親友都來此弔唁捻香，不知道蘇前縣長是記憶不及，或是選擇性說謊，如果是為了選舉而說謊，會讓人感到非常遺憾，也讓台南鄉親蒙羞。



陳世凱也說，希望大選回歸政策面，不要在這個議題上打轉。



至於新北市昨晚又提出航測圖，認為賴萬里老家建物過去不存在，新北市政府成為侯友宜競選的打手。



賴清德競總發言人戴瑋姍表示，新北市政府昨晚11點多都還在發文，但是航照圖就是有問題，不能隨便為了選舉就成為侯友宜打手，他們對新北市政府地政局長汪禮國等提告試圖使人不當選，相關司法追訴會持續下去。



賴清德競選總部今天由競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍召開“柯侯政見發表會 變成造謠大會”記者會。會後媒體詢問相關賴清德萬里老家議題。



台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智日前替台南市第一選區“立委”候選人魏耀乾站台時表示，賴清德2007年母喪時，他與當時台南縣副縣長顏純左前往捻香，喪宅地點並非萬里現址，賴清德面對老家爭議，根本說謊。



蘇煥智指出，當年賴家不是現在萬里中福路84號，且非2樓建築，而是一般平房；就算有工寮，也不是現在的84號，絕非賴清德口中所說是父親留下的工寮，應是2004、2005年賴清德母親買下的，且根據2002年航照圖顯示，該地址2002年以前為空地，賴硬稱是父親留下的工寮，是說謊。