湖北恩施州人民政府原副州長田軍被開除黨籍

田軍。（來源：百度百科） 中評社北京12月27日電／據湖北省紀委監委消息：經湖北省委批准，湖北省紀委監委對恩施土家族苗族自治州人民政府原黨組成員、副州長，州公安局原黨委書記、局長田軍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，田軍喪失理想信念，背離初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金；違反組織原則，利用職權在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；違規報銷專案工作經費；將黨和人民賦予的執法權異化為攫取私利的工具，執法犯法、以權謀私，利用職務便利為他人在案件處理、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物；為徇私情私利，任性用權，故意對無罪的人採取刑事強制措施，幫助有罪的人逃避刑事責任追究，嚴重損害法律權威和司法公信力。



田軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經湖北省紀委常委會會議研究並報湖北省委批准，決定給予田軍開除黨籍處分；由湖北省監委給予其開除公職處分；終止其恩施土家族苗族自治州第八次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



（湖北省紀委監委）