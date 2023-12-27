迎接龍年　府公布春聯紅包袋元旦開始發放

府方今天公布龍年春聯、紅包袋等。（照片：“總統府”提供） 中評社台北12月27日電（記者 黃筱筠）為了迎接明年“龍”年到來，“總統府”今天公布2025年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，祝福民眾新的一年萬事亨通、福運興隆。



“總統府”發言人林聿禪表示，2025年“總統”暨“副總統”春聯賀詞為“萬物興龍”，以明年生肖“龍”的諧音，祝賀民眾及各行各業萬事亨通，興盛繁榮。



林聿禪表示，本次春聯題詞由擅長字體設計的新生代設計師簡伯諭代筆，以流暢的筆觸傳遞對國運昌隆、新年萬事如意之祝福。談及今年紅包袋樣式，她表示，龍年紅包袋由設計師顏妘珊設計，呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。



林聿禪指出，龍年春聯及紅包袋將自2025年1月1日起至2月7日止，配合“總統府”開放參觀活動發送。為了向來府參觀民眾致意，並祝賀新年快樂。蔡英文與賴清德在元旦當天將會在“總統府”敞廳發送龍年春聯及紅包袋各1000份，發完為止。



她表示，除元旦開放參觀時間自上午9時至下午4時，2月3日假日開放參觀時間自上午8時至下午4時，每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。未能前來“總統府”索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到“行政院”中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取，數量有限，送完為止。



有關龍年福袋，林聿禪表示，福袋以紅包袋主題龍圖樣延伸，設計為可摺疊之立體造型，以圓滑的線條及抽象剪影呈現，打開福袋更有新鑄的1元硬幣，祝福“一元復始、萬象更新”。福袋將與往年一樣，由蔡英文、賴清德於春節訪視行程中親自發送，數量有限，歡迎有興趣的民眾把握機會領取。至於發送的地點，歡迎上“總統府”全球資訊網查詢。