民眾黨曝三立、東森媒體集團點石成金成打手

民眾黨以關係圖表示藍綠陣營分別與東森與三立二大媒體的關係圖。（圖:民眾黨提供） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳智菡27日砲轟親綠媒體三立集團、親藍媒體東森集團，與民進黨賴清德、中國國民黨侯友宜關係水乳交融，利用土地變更套取龐大暴利。三立、東森則因高層要投桃報李，成為政治宣傳、攻擊政敵的工具。



台灣民眾黨27日召開“炒地大亨掌控媒體 獨厚圖利自家政客”記者會，分別針對親綠、親藍的台媒三立集團與東森集團猛批，出席者包括不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡等。



黃國昌爆料，三立集團的關係企業蘇麗投資（後更名為永興資本）成立了“三立影城股份有限公司”2018年以26.63億購入桃園楊梅的“味全埔心牧場”，目的要將埔心牧場之農牧用地變更為影視專區。在購入土地後，從“內政部”、“文化部”、“財政部”、“國有財產署”到鄭文燦主導的桃園市政府，土地變更過程一切順利，更在鄭文燦卸任前匆匆通過三立影城在該地的自辦市地重劃，讓三立集團獲取龐大的利益。



出身東森新聞台主播的陳智菡則爆料老東家，她說茂德集團暨東森集團總裁張高祥2018年7月以新台幣130億購入新北三重乙種工業用地，短短2年內變更為特定專用區，據媒體報導，地目變更後土地市價高達500億元。此後，東森內部也盛傳高層主導新聞方向、提高“見侯率”，要求攝影將侯友宜拍攝出“領袖感”等現象。她批評，媒體並非建商的玩具，不應將個人利益偏好伸入媒體。。



民眾黨不分區候選人張啟楷表達，民眾黨承諾未來將修改廣電三法，電視新聞台應樹立“三大透明”原則，包括股權透明，揭露完整股權結構，並公開持股5%以上股東至最終受益者、財報透明，應辦理公開發行，並公告會計師簽證財報、補助透明，應定期主動揭露收受政府補助，及揭露承辦政府的廣告。



黃國昌在記者會上表示，地產大亨藉由掌控媒體，讓政治人物為其所持有的土地進行地目變更一路開綠燈，再以獨厚特定政治人物的方式投桃報李，嚴重傷害台灣的民主自由。無論是與民進黨關係密切的三立新聞，抑或與侯友宜關係緊密的東森新聞，行為模式皆如是。