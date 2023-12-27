藍爆潘孟安子弟兵屏東違規蓋農舍　學賴皮寮

國民黨板橋西區“立委”候選人林國春27日召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月27日電（記者 張嘉文）民進黨2024候選人賴清德新北市萬里區老家陷入“賴皮寮”違建風波，爭議持續延燒。中國國民黨板橋西區“立委”候選人林國春27日召開記者會爆料，屏東的民進黨“立委”候選人、賴清德競選總幹事潘孟安的子弟兵徐富癸，不具農民身份卻在農地上違法起造建築物，而該違法建物還有門牌。質疑曾為屏東縣政府民政處長的徐富癸是否知法犯法？依照賴清德的從政標準，是應該立即拆除還是可以賴著不拆？



林國春今天在“立法院”國民黨團記者室召開“林國春打臉賴清德從政高標準，潘孟安子弟兵候選人違規蓋農舍”記者會，另有律師柯晨晧出席。



林國春表示，根據公職人員財產申報資料，這筆面積為1,761平方公尺農地登記在徐富癸老婆名下，目前興建住宅供人居住，且備有車位。在地人士訪查的當天，發現列入財產申報中的轎車，剛好停在裡面。



林國春說，根據2017、2018年航照圖，徐富癸家所持土地上，均無建築物跡象，但開始有整地痕跡，很明顯該“農舍”應為近期所興建。只是徐富癸曾原為報社記者，後為潘孟安任“立委”時期的服務處主任。今年臨時被指派參選“立委”前，職務為屏東縣政府民政處長，徐妻為職業軍人退伍，兩人應不具備農民資格。而且兩人如有農民身份，農地大小也不符合興建資格。