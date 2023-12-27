王鴻薇南投助選高人氣　支持者熱情喊女戰神

藍委王鴻薇到南投縣替同黨“立委”候選人游顥助選。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月27日電（記者 方敬為）中國國民黨“立委”王鴻薇今天到南投縣替同黨“立委”選將游顥助選，兩人在傳統市場掃街拜票。游顥表示，王鴻薇接連踢爆民進黨惡行，成為全台知名的藍營戰將，希望藉由王鴻薇助陣讓他的選情更加分。不少民眾見到王鴻薇除了熱情打招呼外，還主動上前握手、合影，更有支持者稱讚王鴻薇是“藍營女戰神！”展現高人氣。



南投縣“立委”第二選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）國民黨游顥挑戰民進黨現任者蔡培慧，選情呈現五五波拉鋸戰，游顥力求突圍，27日請到王鴻薇助選，兩人一早到南投市場掃街拜票，不少支持者見到王鴻薇相當興奮，還有人雖然叫不出名字，但知道“是電視上那個”，顯示王鴻薇的高知名度。



游顥表示，選戰進入倒數階段，全力衝刺，他很感謝王鴻薇在競選之餘特別撥空到南投助選，希望藉由王的知名度加持，讓選情加分。



游顥並批評，蔡培慧近期顯然是選情告急，競選團隊發現有網軍無端放假消息，指控他的競選幹部有前科，此舉涉及公然誹謗，競總將聯合被害人提告，南投最厭惡這種負面選舉的手段，相信選民會以選票給蔡培慧教訓。



王鴻薇表示，她與游顥相識許久，從過去游顥擔任黨代表到縣議員，游顥衝勁又認真、專業有熱情，大家都有目共睹，這次參選南投縣“立委”，一定會為南投鄉親帶來更好的福利、更多建設，游顥與南投縣長許淑華過去就合作無間，若能夠當選“立委”，相信有助中央、地方溝通無礙，為南投爭取更多建設經費，造福鄉里。



王鴻薇向支持者喊話，一定要全力支持國民黨，讓藍營在“立院”席次過半，可以看到現在的“立院”被民進黨把持，綠委都是黨意凌駕於民意，這樣的亂象必須被翻轉，請支持游顥、支持王鴻薇，團結一致、拒絕綠色獨裁！