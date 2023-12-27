綠新竹“立委”選戰告急？林志潔看板喊搶救

林志潔昨日掛出的最新選舉看板大喊“搶救”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月27日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市“立委”候選人林志潔昨日掛出的最新選舉看板大喊“搶救”，讓新竹市選民議論紛紛，不知道是林真的選情告急？還只是選戰策略？昨日爭取連任的中國國民黨新竹市“立委”鄭正鈐更是因地方議題提告林志潔，直指林志潔選情低迷，對此，林志潔透過競選辦公室反嗆鄭浪費司法資源，說鄭為挽救低迷選情真是令人啼笑皆非。



新竹市東大路二段的樹林頭公園旁，昨日掛出林志潔的最新選舉看板，大喊“搶救”，要選民“集中選票，翻轉新竹”，而林的選舉看板下方就是爭取連任的國民黨“立委”鄭正鈐的選舉看板，形成有趣的的畫面，也讓新竹市選民議論紛紛。



新竹市日前因發生托嬰中心嬰兒燙傷事件，鄭正鈐因不滿被林志潔召開記者會質疑他與業者的關係，昨天已委請律師到新竹地檢署對鄭提告，並指林志潔為為搶救其低迷選情，刻意無中生有捏造事實。



對此，林志潔透過競選辦公室表示，鄭正鈐告她毀謗簡直莫名其妙，請鄭不要一直跳針，也不要浪費司法資源，鄭說她是為了挽救低迷的選情，真是令人啼笑皆非，看來鄭對自己的選情很有信心，但顯然和社會現實落差很大，不過鄭開心就好，她祝鄭幸福。



新竹市人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉呈現七搶一局面，主要候選人包括爭取連任的國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”候選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的台灣民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭。



隨著選戰進入倒數階段，4位“立委”候選人的選戰步驟也各有不同，鄭正鈐上周末才找來國民黨前主席洪秀柱站台；林志潔則是連續2天找來民進黨2024副手候選人蕭美琴與“行政院長”游錫堃輔選；邱顯智為避免被邊緣化，近日狂發文宣攻擊對手接連挨告；擔任眼科醫師的柯美蘭則是維持“佛系打法”，持續在新竹市各社區舉辦“護眼講座”、站路口拜票與在各大街小巷徒步拜票。