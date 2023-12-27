民眾黨挺韓國瑜掌“立院”？黃國昌只談改革

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲日前提出“有條件支持中國國民黨前高雄市長韓國瑜當“立法院長”。民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌27日表示，他重視的是“國會”改革，任何有志於“立法院長”的人，應將“國會”改革的承諾說清楚，才有判斷基準。



2024“立委”選舉，多數評估將三黨不過半，但藍白席次加起來會超過綠，民眾黨若支持國民黨韓國瑜，就有望攻下“立法院長”。



民眾黨不分區“立委”候選人張啟楷也說，民眾黨是理念的結合，有志擔任“立法院長”的人提出“國會”改革的方案後，會再進一步溝通、聽其改革的意見。所以不是針對哪一個政黨或哪一個人，是看改革的理念是否與民眾黨一致。



柯文哲日前接受媒體專訪時，先是稱讚韓國瑜為人較質朴，至少不會變來變去，比前“立法院長”王金平可靠，王是政壇老仙角、喬王，但是否要挺韓當院長，要看藍營態度，不可能選舉打得鼻青臉腫，選後才合作。



台灣民眾黨27日召開“炒地大亨掌控媒體 獨厚圖利自家政客”記者會，分別針對親綠、親藍的台媒三立集團與東森集團猛批，出席者包括不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，還沒有進入“立法院”，藍綠兩大黨腦袋中就衹有“立法院院長”，民眾黨真正重視的是“國會”改革，民主進步黨也好，中國國民黨也好，對於蔡英文與朱立倫在2016年所提出的“國會”改革政見為什麼跳票這件事情，到目前為止藍綠都還持續迴避中，這件事情遠比誰是“立法院院長”要來得更重要。



黃國昌說，奉勸藍綠兩大黨不要再用“誰要當“立法院長”迴避這個問題，任何人有志於要當“立法院院長”的人，在明年1月13號選舉結束了以後，把對於“國會”改革的立場、對“國會”改革的承諾清楚的說出來，全體在明年2月1日要進入“立法院”的“立法委員”，也才有判斷基準，到底誰適合當擔任未來的“立法院院長”。