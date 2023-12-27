挺新北市府　黃國昌批賴清德踐踏公務員專業

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德新北萬里老家違建爭議持續延燒，新北市政府25日公布空照圖，指其是2003年的新建物，民進黨則反批是散布錯誤套繪定位。台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌27日表示，奉勸賴清德不要為了掩飾自己的謊言，踐踏新北市政府公務員的專業。他也將在28日上午10點前往“監察院”抗議賴財產申報不實！



新北市政府25日公布空照圖，指出賴清德萬里老家違建是2003年後的新建物，而民進黨發言人卓冠廷則反批“新北市府散布錯誤套繪定位，誣指賴清德老家不存在”。對此，新北市政府指出，卓的說法才是典型的假消息，工務局以“內政部”國土測繪中心圖資、“農業部”林業及自然保育署航測及遙測分署空照圖外加現場勘查方式進行研判，一切客觀、公正、依法行政。



台灣民眾黨27日召開“炒地大亨掌控媒體 獨厚圖利自家政客”記者會，分別針對親綠、親藍的台媒三立集團與東森集團猛批，出席者包括不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡及柯文哲競選總部發言人吳怡萱。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，希望賴清德不要為了掩飾自己的謊言，不惜去踐踏新北市政府公務員的專業。賴的老家違建這件事，賴清德競選總部、民進黨的說法一變再變、謊言一再編造，從一開始尊重新北市政府的專業認定，到新北市政府推出的航照圖都能清楚看得出來，那棟建築物是2003年賴擔任“立委”後才新建的，賴自己的謊言被戳破後，開始惱羞成怒、不斷說謊。



黃國昌說，他奉勸賴清德競選總部別再說謊、誠實面對，這是他開第一場記者會爆料時提出的呼籲，相同的呼籲一樣奉送。



黃國昌指出，航照圖定位的專業技術上，昨天新北市政府公務員也秀出完整的影片，做非常清楚的說明，這件事恐怕不是賴清德想繼續迴避就能迴避得掉的。



黃國昌說，他明天早上10點也會到“監察院”抗議賴清德財產申報不實、依法“副總統”財產該交付信託而沒有信託，現在還用“公益信託”來當煙霧彈！