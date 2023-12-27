50、60後不挺？柯辦：也有年長者參與造勢

柯辦發言人陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲26日在臉書向四、五年級生（50、60後）喊話，反省自己為何得不到“同梯”的認同，並喊話是否甘心，這一輩子就被藍綠綁架？柯辦發言人陳智菡27日表示，近期民眾黨大型造勢活動，看到壯世代年長者也願意站出來支持柯，雖客廳革命、孫子兵法有用，但時間緊迫，我們希望寫信說服爭取選民。



柯文哲26日在臉書向四、五年級生喊話表示，他常反省為何比較能得到年輕族群支持，卻得不到“同梯”的認同。30年來藍綠輪流執政，人民還在懷念蔣經國，表示台灣沒有進步。



台灣民眾黨27日召開“炒地大亨掌控媒體 獨厚圖利自家政客”記者會，分別針對親綠、親藍的台媒三立集團與東森集團猛批，出席者包括不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡及柯文哲競選總部發言人吳怡萱。



陳智菡會後接受媒體訪問表示，政治是一個相互說服的過程，過去這段時間，民眾黨的大型的造勢活動，我們不只看到年輕人站出來，我們也看到很多的傳統上定義的長者也都紛紛站出來，從50歲甚至到80歲的老人家也都願意站出來支持柯文哲。



陳智菡說，我們相信客廳革命、孫子兵法其實非常有用，只是現在時間非常緊迫了，選戰倒數17天，我們希望能用更多的說服來爭取選民，寫信說服也是一種方式，在記者會或是大型造勢活動進一步溝通也是一種方式。