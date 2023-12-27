國台辦12月27日新聞發布會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 國台辦於12月27日舉行例行新聞發布會，圖為發布會現場（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月27日電（記者 李子寧）國台辦於12月27日上午舉行例行新聞發布會，國台辦新聞局局長、發言人陳斌華主持發布會並就ECFA關稅減讓、台商投資大陸宣傳活動、台灣各界援助甘肅地震等熱點議題答記者問。以下是發布會全文實錄：



陳斌華：各位記者朋友，今天的發布會由我來主持。請大家提問。



人民日報記者：國民黨籍台灣地區領導人候選人侯友宜近日發表其兩岸政見，包括“兩大目標”、“三個監督管道”和“四個戰略縱深主軸”等內容，表示若當選將推進與大陸對話協商、交流合作。請問發言人對此有何評論？



陳斌華：台海和平穩定，台灣同胞的利益福祉就能增進；台海緊張動蕩，台灣同胞的利益福祉就會受損。2008年至2016年，兩岸雙方在堅持“九二共識”、反對“台獨”的基礎上，開創了兩岸關係和平發展的榮景，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來了實實在在的好處，也為亞太地區繁榮穩定注入正能量。但民進黨當局2016年上台後，頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認“九二共識”，勾連外部勢力謀“獨”挑釁，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境，成為危及地區穩定的最大亂源。



當前，台灣面臨何去何從的十字路口。只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可以恢復，什麼事情都可以談、都好商量。衷心希望兩岸同胞攜起手來，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，再創繁榮發展新局。



新華社記者：近日，賴清德在接受專訪時聲稱，若他當選則“兩岸戰爭的風險最低”，因為他的路線“最正確，也是國際社會的做法”。請問對此有何評論？

