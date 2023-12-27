國台辦：民進黨顛倒黑白說辭必將不攻自破

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月27日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華12月27日在例行新聞發布會上表示，在事實面前，民進黨當局顛倒黑白的說辭不攻自破，所謂大陸用“兩手政策介入台灣選舉”更是站不住腳。民進黨當局一再操弄兩種手法，只會讓兩岸同胞更加看清他們的自私自利，看清他們沒有誠意改善兩岸關係，無心也無力解決台灣民眾切身利益問題。



有記者提問說，賴清德日前受訪時稱，“在野黨”在選舉中打戰爭牌是配合大陸的大外宣。還稱“香港是被迫走進中國大陸，失去了全世界，台灣不能走親中回頭路”。請問國台辦對此有怎樣的回應？另外，國務院稅則委員會中止對台部分產品關稅減讓，海關總署批准台灣地區石斑魚輸入大陸，這兩種政策都被民進黨當局批評是“介入選舉”，稱是“胡蘿蔔加大棒”。請問台辦有怎樣的回應？



陳斌華表示，香港回歸祖國，開啟了香港歷史新紀元。“一國兩制”實踐在香港取得舉世公認的成功。香港現在已走出疫情、迎來整體性復甦，保持自身獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，邁進在由治及興的新里程上。可以說，“東方之珠”風采依然，而且在國家大力支持下綻放出更加璀璨的光芒。賴清德出於謀“獨”本性，罔顧事實，抹黑香港，企圖騙取選票。這種卑劣伎倆已被越來越多台灣民眾所識破。



陳斌華指出2010年6月，兩岸在“九二共識”基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）。民進黨上台前攻擊ECFA，上台後不僅拒不承認“九二共識”，勾連外部勢力謀“獨”挑釁，將台灣推向兵凶戰危險境，還對大陸變本加厲實行歧視性貿易限制政策，既要享受ECFA的紅利，又違反ECFA和WTO相關規定，導致大陸有關部門不得不中止ECFA部分產品的關稅減讓。



有關部門決定中止ECFA部分產品關稅減讓，合理合法，有據有節，是正常的經濟行為。在事實面前，民進黨當局顛倒黑白的說辭不攻自破，所謂大陸用“兩手政策介入台灣選舉”更是站不住腳。民進黨當局一再操弄兩種手法，只會讓兩岸同胞更加看清他們的自私自利，看清他們沒有誠意改善兩岸關係，無心也無力解決台灣民眾切身利益問題。

