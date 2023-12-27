國台辦：將提供更多機遇讓發展成果造福台胞

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月27日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華12月27日在例行新聞發布會上表示，我們將一如既往向台胞台企分享發展機遇，加大政策支持、推動高水平開放，優化涉台投資環境，為台商台企融入新發展格局、參與高質量發展打造更多平台，提供更多機遇，讓兩岸融合發展成果更多造福台灣同胞。



有記者提問說，台商投資大陸宣傳活動日前在京舉辦，請發言人介紹有關情況。



陳斌華表示，12月20日，“台商投資大陸宣傳推介活動”在北京舉辦。國家發展改革委、商務部等部門有關司局負責人及相關研究機構專家、學者，在會上解讀大陸吸引外資、深化閩台融合發展、大陸惠台利民和支持中小企業發展等政策舉措。部分省區市商務部門負責人、企業代表現場推介投資環境，為助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展提供可行路徑。140餘家台資企業代表約240人參加活動，與會台商普遍表示，本次活動形式新穎、內容豐富，相關政策的宣介及時、到位、解渴，對他們進一步堅定投資信心、提振經營信心起到重要作用，也使他們更加明確了在大陸下一步投資布局。



今年以來，大陸經濟穩中向好，成為世界經濟增長最重要的引擎。我們將一如既往向台胞台企分享發展機遇，加大政策支持、推動高水平開放，優化涉台投資環境，為台商台企融入新發展格局、參與高質量發展打造更多平台，提供更多機遇，讓兩岸融合發展成果更多造福台灣同胞。

