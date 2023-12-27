國台辦：《意見》有關法治舉措落地見效

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月27日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華12月27日在例行新聞發布會上表示，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布以來，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等法治部門深入落實文件精神，積極推動、主動作為，加強政策指導支持。福建省強化主體責任，創新完善工作機制，共同推動《意見》有關法治舉措落地見效。



有記者提問說，《中共中央 國務院關於支持福建探索兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布實施後，相關部門加緊落實推進。請發言人介紹法治領域相關的舉措落實推進情況。



陳斌華表示，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布以來，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等法治部門深入落實文件精神，積極推動、主動作為，加強政策指導支持。福建省強化主體責任，創新完善工作機制，共同推動《意見》有關法治舉措落地見效。

關於推進擴大台灣居民律師執業範圍，司法部積極落實文件精神，會同最高人民法院聯合開展調研，與台灣居民律師、台灣法律青年座談交流，充分聽取意見建議，加快推進擴大台灣居民律師執業範圍工作，持續完善法律服務對台開放各項政策。



關於設立台灣地區民商事仲裁業務機構，福建省司法廳12月20日印發《台灣地區仲裁機構在廈門設立業務機構登記管理辦法》，允許台灣地區民商事仲裁機構在廈門設立業務機構，就商事、海事、知識產權、投資等領域發生的民商事爭議開展涉港澳台和涉外仲裁業務，並明確有關申請條件和受理登記程序等事項。該《辦法》自2024年1月1日起施行。