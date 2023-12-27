國台辦：民進黨裹挾青年當“台獨”炮灰

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月27日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華12月27日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局推出“島內義務兵役期延長一年”後，爭議不斷、抨擊不斷，對島內民眾的反對耳不聞、視而不見，是為了戰爭作準備，為了裹挾台灣青年上戰場充當“台獨”炮灰。



記者表示，從2024年元旦開始，島內義務兵役期由4個月延長至1年將正式實施，適用自2005年起出生的台灣青年。此項政策自推出以來，在島內引發諸多爭議和台灣青年的抗議抵制，今日有不少台灣青年走上街頭，大聲疾呼，抗議民進黨當局所作所為。對此有何評論？



陳斌華表示，民進黨當局推出“島內義務兵役期延長一年”後，爭議不斷、抨擊不斷。對島內民眾的反對、台灣青年的擔憂以及這些青年父母的關切，民進黨當局充耳不聞、視而不見。大家不妨想一想，民進黨當局為什麼要我行我素、一意孤行？不就是為了戰爭作準備，為了裹挾台灣青年上戰場充當“台獨”炮灰！



陳斌華指出，前不久，民進黨當局為配合義務役恢復為1年，推出所謂“就學服役3+1方案”，結果只收到5個人申請。這充分說明，越來越多台灣民眾特別是台灣青年已經看清，“台獨”意味著戰爭，民進黨當局所謂“青年不會上戰場”的承諾不過是為了騙取選票。民進黨當局勾連外部勢力操弄“以武謀獨”，只會加劇台海形勢緊張動蕩，嚴重損害台灣民眾的安全福祉，犧牲台灣青年的未來。

