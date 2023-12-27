國台辦：敦促美方立即停止武裝台灣介入選舉

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月27日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華12月27日在例行新聞發布會上表示，敦促美方切實恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，不得實施上述法案涉台消極條款，立即停止武裝台灣，停止“毀台”、“害台”行徑，停止介入台灣地區選舉。



記者提問，美國包含涉台消極內容的“2024財年國防授權法案”已經簽署成法，民進黨當局表達感謝。請問對此有何評論？



陳斌華表示，台灣是中國的台灣。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方執意在“2024財年國防授權法案”塞入涉台內容，公然在台灣問題上說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。



陳斌華指出，美方一些人嘴上說希望台海和平穩定，實則加速武裝台灣，為“台獨”分裂勢力“遞刀子”、“送槍炮”，鼓動兩岸對抗，在台海拱火澆油。我們敦促美方切實恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，不得實施上述法案涉台消極條款，立即停止武裝台灣，停止“毀台”、“害台”行徑，停止介入台灣地區選舉。



陳斌華強調，民進黨當局聲稱“戰爭不是台灣的選項”，卻加緊“倚美謀獨”、“以武謀獨”，甚至不惜犧牲島內民眾生命福祉，極力迎合美方將台灣打造成“火藥桶”、“地雷島”。我們正告民進黨當局，“台獨”意味著戰爭。無論民進黨當局從美國獲得多少武器，都動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志，都抵擋不了我們粉碎“台獨”圖謀、維護國家主權的強大能力。

