侯妻律師：凱旋苑目前空屋將補貼作青年房舍

國民黨2024大選候選人侯友宜、趙少康競選辦公室召開"合法vs違建" 記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月27日電（記者 俞敦平）侯友宜妻子任美玲今天上午發出聲明，針對她擁有的凱旋苑，表明是父親留給她的財產，與侯友宜無關，是她在婚前就繼承的。她強調，她和女兒願意用最高標準看待自身，也願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與質疑。律師陳佳瑤更進一步指出，現凱旋苑目前有52間空屋，佔了99間房間的一半多。他們決定將這些空屋拿來作為清寒青年的房舍，並由他們自己補貼新光人壽少收的租金。他們的構想是，將單人房每月補貼新台幣6400元，雙人房每月補貼7000元。這樣一來，租金就會降到跟青年住宅相近或更低的水平。



27日上午中國國民黨2024大選候選人侯友宜、趙少康競選辦公室特別召開＂合法vs違建＂記者會，競辦執行長金溥聰、競辦副執行長謝政達、競辦發言人黃子哲、侯友宜妻子任美鈴委任律師陳佳瑤出席。痛斥民進黨近期對凱旋苑的諸多指控都是抹黑。



陳佳瑤表示，他們補助的對象是，家庭年收入未達133萬元，或家庭成員平均每月收入不超過5萬6千元的青年。此外，青年必須是40歲以下的，包括學生。他們表示，這個補助計劃已經開始實施，歡迎有需要的青年申請。他們也透露，等到合約到期後，他們會將凱旋苑交由崔媽媽等包租代管的公司，將整棟大樓改為社會住宅或青年住宅，繼續服務青年群體。

