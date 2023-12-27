金溥聰：賴萬里違建諸多謊言　侯從沒有說謊　

侯友宜競辦執行長金溥聰。（中評社 俞敦平攝） 左起，律師陳佳瑤、競辦副執行長謝政達、競辦執行長金溥聰及競辦發言人黃子哲。（中評社 俞敦平攝） 侯友宜競辦副執行長謝政達。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月27日電（記者 俞敦平）民進黨狠打中國國民黨2024候選人侯友宜位於中國文化大學旁的出租學生宿舍凱旋苑，侯競辦上午由金溥聰領軍召開＂合法vs違建＂記者會，否認該學生宿舍一年有新台幣2千多萬的租金收入。金溥聰強調，相對民進黨賴清德針對萬里違建的諸多謊言，侯友宜從來沒有說謊。他們會針對這些扭曲、污辱、傷害侯友宜名譽的部分，採取法律行動



很少親自出面開記者會的金溥聰說，他們已經提出了民進黨廣告中的不實部分，也會針對這些扭曲、污辱、傷害侯友宜民意的部分，採取法律行動。他說，他相信民眾的眼睛是雪亮的，今天經過他們的解釋之後，絕大多數的民眾都看得出來，民進黨這樣的選舉奧步，目的就是在轉移焦點，就是要替自己的違建問題，一再的說謊，試圖模糊掉焦點，發動對侯友宜的不實攻擊，來替自己解圍。



27日上午侯友宜、趙少康競選辦公室召開＂合法vs違建＂ 記者會，競辦執行長金溥聰、競辦副執行長謝政達、競辦發言人黃子哲、侯友宜妻子任美鈴委任律師陳佳瑤出席。痛斥民進黨近期對凱旋苑的諸多指控都是抹黑。



謝政達回顧了2018年選舉時，侯友宜陣營已經為了文化大學的宿舍問題，舉行了幾場記者會，並且提供了當時侯友宜親自回應的影片作為證據。他說，侯友宜當時已經清楚說明，如果台北市政府認定該土地不能用作宿舍，他願意解約。他指出，台北市政府和“教育部”在這個問題上，有不同的解釋，並且互相推託，拖了很久，直到2019年7月3日，才認定該宿舍違反土地使用規定，不能作為學生宿舍。他說，這導致了文化大學近400名學生的租屋困擾，因為他們原本只要每個月3000元的租金，就能住在便宜的宿舍。



謝政達進一步說明，侯妻在2019年5月17日，跟新壽公寓大廈股份有限公司簽訂了租賃契約，將該大樓改成凱旋苑，由該公司承租代管，並且將原來的四人房改成單人房和雙人套房，提供保全、清潔、垃圾回收、門禁管理等服務。他說，他們只是作為出租人，沒有任何獲利動機，而且跟新壽公司的租金，一年衹有1150萬元，比跟文化大學的租金還低。他說，他們無法接受民進黨在網路上或是廣告中，說侯友宜是年賺兩千萬的侯租公，是不實的，他們一定會提出告訴，不容外界刻意的抹黑。



金溥聰補充說，剛剛講的租金，還沒有扣掉稅金和股東分紅，所以實際的獲利，大概衹有700多萬元，不是民進黨所指的兩千萬元。他說，這筆錢是侯友宜太太原有的財產，是她婚前繼承的，侯友宜完全沒有權利處理，就算他們離婚，侯友宜也無權過問。他強調，相對於民進黨2024大選候選人賴清德針對萬里違建的諸多謊言，侯友宜從來沒有說謊。他說，民進黨現在用一些沒有證據的扭曲方式，來抹黑侯友宜，前一陣子還抹紅他，可以說是用盡了手段。＜nextpage＞