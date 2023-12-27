損害農漁民權益綠控造謠？侯辦：做賊喊抓賊

侯友宜競辦發言人黃子哲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月27日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室27日上午舉行的“合法vs違建”記者會後，侯友宜競辦發言人黃子哲針對民進黨批評國民黨2024大選候選人侯友宜昨日政見發表會上所說的，民進黨損害農漁民的權益和“中央政府”卡核一廠的乾式貯存槽都是造謠抹黑進行反擊，他痛批民進黨是做賊喊抓賊，而且是白賊。



國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康競選辦公室27日上午召開“合法vs違建”記者會記者會，競辦執行長金溥聰、競辦副執行長謝政達、競辦發言人黃子哲、侯友宜妻子任美鈴委任律師陳佳瑤出席。痛斥民進黨近期對凱旋苑的諸多指控都是抹黑。



黃子哲痛批，民進黨的政策導致兩岸關係惡化，影響台灣農產品的外銷。他指出，民進黨上台後，台灣很多農產品，尤其是鳳梨、鳳梨釋迦、虱目魚等，都受到大陸的禁令或限制，導致外銷金額大幅下降，這是有數據可以證明的，不是侯友宜造謠。他也指出，“中央”不配合新北市政府的處分程序，拖延核一廠的核廢料處理問題，侯友宜政見會上也講得很清楚。



謝政達則補充，關於核一廠的乾式貯存槽，新北市政府已經接受法院的判決，要求“經濟部”補件，但“經濟部”卻不願意提供原來的申請文件，讓市府無法對水土保持做出處分。他呼籲“經濟部”督促所屬單位盡快處理這件事，不要把責任推給新北市政府。



黃子哲接著痛批，民進黨的指控是做賊喊抓賊，而且是白賊。