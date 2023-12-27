泛藍正副議長連署挺周典論　轟綠政治迫害

全台地方議會議長副議長聲援屏東縣議長周典論記者會，左起盧文瑞、王炳漢、張鎮榮、蔣根煌、謝典林、許修睿、李曉鐘、陳漢鐘、余邦彥。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月27日電（記者 張穎齊）中國國民黨屏東縣議長周典論捲入鴻海創辦人郭台銘連署涉賄案，全台正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌今天邀集正副議長聲援，共有彰化縣議長謝典林、新竹縣議長張鎮榮等共9名正副議長聲援周典論。蔣根煌痛批，這就是政治收押，郭台銘現在不是候選人，檢調有必要急著在凌晨搜索、選前3周押人？周議長為“侯康配”站台就被收押，難道要穿“賴蕭配”才沒事？正副議長們會更團結，不會屈服。



今天出席者除了蔣根煌，還包括屏東縣副議長盧文瑞、新竹縣副議長王炳漢、新竹縣議長張鎮榮、彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥，周典論女兒周孟蓉也到場參與，眾人簽署聲明，聲援周典論。



蔣根煌轟，周典論被裁定收押禁見，就是因幫侯康配站台後2天，被檢調搜索約談，郭現在又不是候選人，檢調有必要急著凌晨6點半搜索周典論押人？只因周挺侯嗎？那挺民進黨2024候選人賴清德、蕭美琴才能沒事嗎？這是惡質的政治，周在公共服務經驗上有卓越領導力，面對政治迫害，令人遺憾，議長是地方選出強大的民意，此事很嚴重，只為壓制周在屏東輔選侯，在此呼籲司法別打壓，正副議長們會連署捍衛正義。



張鎮榮說，司法要中立，這是政治收押，將激起全台國民黨籍正副議長團結，要還周典論公道。



許修睿說，他也聲援周典論，要選舉回歸正軌，民進黨出奧步，獨裁統治，非全民之福，非常過分，郭並沒有參選，整件案子基本上應往落幕方向走，為何還要收押周？根本政治操作，想造成寒蟬效應，十分可恥，全台選民都看得非常清楚，不會妥協、屈服，會更堅決挺侯康配。



泛藍正副議長們一起聯名簽署挺周典論，大合照展示決心。