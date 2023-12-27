彰化議長謝典林重申挺藍　政黨票投民眾黨　　

無黨籍彰化縣議長謝典林力挺3號侯康配。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月27日電（記者 張穎齊）因挺郭台銘退出國民黨的無黨籍彰化縣議長謝典林今日重申支持國民黨2024候選人侯康配，不分區“立委”候選人韓國瑜當“立法院長”，不過政黨票仍會投給台灣民眾黨。



謝典林胞姐是國民黨彰化“立委”謝衣鳳，正尋求連任。



國民黨新北市議長蔣根煌上午召開“全台地方議會議長副議長聲援屏東縣議長周典論”記者會，共有9位泛藍正副議長出席，簽名連署。



被問到怕不怕挺侯後被檢調鎖定？謝典林表示，他25日已表態支持侯康配，也有自己要支持的區域“立委”候選人，但政黨票還是投民眾黨，他認為三黨在“立法院”要不過半，他當然希望政黨輪替。



記者問，是否有與郭台銘聯繫？謝典林直言，上個月2024候選人登記完參選後，他就再也沒與郭聯繫，他該做的都做完，而他會支持韓國瑜當“立法院長”，政黨票三黨不過半，達到監督制衡。



記者追問，是否希望號召無黨籍南投縣議長何勝豐歸隊？謝典林說，他不管其他議長支持的2024候選人是誰，但區域“立委”還是要支持國民黨的，他與何勝豐也有不錯的交情。



媒體追問，國民黨中央考紀會已處分何勝豐？蔣根煌則說，國民黨應該不會再做這種事，國民黨副秘書長江俊霆說國民黨不會再落井下石，要團結在一起，若黨中央還要處分，會令全台泛藍心寒。



記者問謝典林與其他泛藍正副議長是否選前公開為侯康配站台？謝典林坦言，他已表態挺侯康配，有需要他就會公開去站台。



蔣根煌說，全台泛藍正副議長都會站出來，侯友宜的民調已接近民進黨賴清德，所以民進黨才用這種奧步，藍綠已是55波，綠營就怕挺郭派站出來挺侯，所以打壓挺郭派，既然郭已退選，民進黨還不擇手段，正副議長們都很不齒民進黨行徑。